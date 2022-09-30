Коллеги адвоката Аванесяна сочли давлением вручение ему повестки

30 сентября 2022, 22:01

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Вручение адвокату повестки в отделении полиции является попыткой запугать не только его самого, но и активистов, которых он защищает, а также простых граждан, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы, комментируя случай с кубанским адвокатом Алексеем Аванесяном.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. 25 сентября стало известно, что представитель военкомата вручил повестку жителю Краснодара, задержанному на акции протеста против мобилизации, после вызова в полицию на дополнительный опрос. Активист подал жалобу, указав, что не служил в армии и имеет ограничения по здоровью.

Краснодарский адвокат Алексей Аванесян пришёл в городской отдел полиции, чтобы помочь задержанным за расклейку антивоенных листовок девушкам, сообщила 29 сентября "Адвокатская улица". Адвокат рассказал, что в кабинет полицейского зашла сотрудница военкомата и попыталась вручить адвокату повестку. Адвокат не стал подписывать повестку, но женщина в присутствии двух полицейских составила акт об отказе. Она заявила, что Аванесяну всё равно нужно прийти в военкомат к назначенному времени. Аванесян, который является майором запаса, пошёл в военкомат, где только сверили данные его военного билета. Адвокат считает, что представительница военкомата оказалась в УМВД неслучайно. «Возможно, есть списки активистов и адвокатов, которые их защищают», отметил он.

Вручение повестки Аванесяну в отделении полиции – это попытка запугивания адвокатов и активистов, считает сочинский адвокат Сергей Костюк.

«У военкомата нет столько сотрудников, чтобы персонально вручать повестки, разъезжая по городу. Поэтому, думаю, был сформирован некий листинг адвокатов, которые занимаются защитой по политическим делам и которым будут вручать повестки», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

При этом о других случаях вручения повесток адвокатам ему не известно. «Это первый случай (Аванесяна), о котором я знаю», - отметил Костюк.

Вручение адвокату повестки в отделении полиции может рассматриваться как попытка давления, также считает краснодарский адвокат Заур Татлок.

«Каждый случай надо разбирать индивидуально. Но если в отделении полиции ждут адвоката с повесткой, чтобы вручить ее, когда он придет, это наталкивает на определенные мысли о попытках давления. Он пришел защищать законные интересы своих доверителей, а ему повестку вручают. Кроме этого, это заставляет сомневаться в добросовестности представителей органов власти», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Татлока, это первый известный ему случай, когда адвокату вручают повестку в отделении полиции. «Другие примеры вручения адвокату повестки в процессе его работы, в отделении полиции, мне не известны», - отметил он.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш уверен, что "вручение повестки адвокату в отделении полиции – это попытка запугивания не только активистов, адвокатов, но и всех граждан вообще". Он рассказал, что знает еще об одном аналогичном случае.

«Коллеге тоже вручили повестку в схожих обстоятельствах. Это было в отделении полиции», - сказал корреспонденту "Кавказского узла", не назвав имя адвоката.

Беньяш посоветовал гражданам, которым пытаются вручить повестку, спрашивать у человека, который называет себя представителем военкомата, удостоверение личности. "Может, пранкер к вам пришел вручать повестку. Если это (призыв на службу) противоречит вашим убеждениям, то можете оставить запись о том, что требуете прохождения альтернативной гражданской службы в соответствии со статьей 59 Конституции России», - посоветовал он.

По закону считается, что повестка вручена, даже если человек отказался поставить подпись о вручении, отметил адвокат. «Если человек не явился в военкомат по повестке неоднократно или уклоняется от вручения повестки, военные комиссариаты могут возбудить дело об административном правонарушении. Уголовной ответственности пока нет», - отметил Беньяш.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Алексей Аванесян отказался комментировать вручение ему повестки в полиции.

Напомним, на юге России, в том числе в Краснодарском крае, зафиксировано уже несколько попыток мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Так, жительница Кубани пожаловалась на мобилизацию 59-летнего не служившего мужа. Сегодня стало известно, что губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что решено демобилизовать 38-летнего краснодарца Василия Малиночки, родственники которого потребовали отменить решение о его мобилизации из-за проблем со здоровьем.

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