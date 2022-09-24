Житель Кубани арестован за объявления о митинге против мобилизации

24 сентября 2022, 05:41

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В Усть-Лабинском районе местный житель оштрафован на 30 тысяч рублей и арестован на восемь суток за то, что расклеивал и размещал в соцсетях объявления о митинге против частичной мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября акция протеста против частичной мобилизации прошла в Краснодаре. По данным правозащитников, были задержаны 14 участников акции. Адвокат Михаил Беньяш утверждает, что задержано было не менее 23 участников акции. Акция не анонсировалась заранее и была стихийной, сообщили местные активисты. Одной из задержанных активисток силовик угрожал уголовным преследованием, хотя официально полиция не нашла состава правонарушения в ее действиях. В тот же день ночью задержанных отпустили из полиции.

В Усть-Лабинском районе 40-летнего местного жителя оштрафовали и арестовали на восемь суток за размещение объявлений о проведении несанкционированного митинга против частичной мобилизации, пишет 23 сентября "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, местный житель расклеивал объявления о митинге, а также размещал информацию про него в соцсетях, указанные материалы дискредитировали Вооруженные силы РФ и политики президента России.

В отношении мужчина были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3.3 и части 2 статьи 20.2 КоАП РФ - за дискредитацию российской армии и нарушение порядка проведения массовой акции. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ), пишет "Югополис".

Напомним, 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Главам регионов поручено обеспечить призыв военнослужащих запаса на военную службу. Планируется призвать 300 тысяч резервистов из числа тех, кто отслужил в армии и имеет военно-учетную специальность, а студентов и военнослужащих-срочников мобилизовать не будут, заверил министр обороны Сергей Шойгу.

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