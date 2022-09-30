Родственники добились отмены мобилизации жителя Краснодара

30 сентября 2022, 14:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственники 38-летнего краснодарца Василия Малиночки потребовали отменить решение о его мобилизации, указав, что у мужчины дефект зрения и специальность, допускающая отсрочку от службы. Краснодарца решено демобилизовать, сообщил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев.

Как писал "Кавказский узел", на юге России, в том числе в Краснодарском крае, зафиксировано уже несколько попыток мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Так, жительница Кубани пожаловалась на мобилизацию 59-летнего не служившего мужа.

"Кавказский узел" подготовил обновляемый список организаций и информационных ресурсов, которые помогают защитить свои права в условиях мобилизации – "Правозащитники о мобилизации: куда обратиться".

Решение о мобилизации краснодарца Василия Малиночки отменено, сообщил сегодня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. "Разобрались в мобилизации краснодарского айтишника Василия Малиночка. В ближайшее время он вернется домой к своим родным", - написал он в своем Telegram-канале.

38-летний Василий Малиночка получил повестку на сборы 20 сентября, за день до начала мобилизации. В документе было указано, что явиться в военкомат нужно 22 сентября. В военкомате Малиночке сообщили, что он попадает под мобилизацию. Его сначала направили в Молькино, а потом в Ростовскую область, сообщило 29 сентября 93.ru.

При этом Малиночка имеет дефект зрения. "У него косоглазие, даже делали операцию, но на нервной почве косоглазие вернулось. Не самая лучшая кондиция для пехотного стрелка", - привело издание слова юриста Антона Тимченко, представляющего интересы Малиночки.

Кроме того, по словам юриста, Малиночка IT-специалист, которому полагается отсрочка. "Василий работает в должности старшего инженера отказоустойчивости платформ IT-инфраструктуры у оператора связи ПАО «Мегафон», он относится к IT-специалистам, на которых распространяется отсрочка", - пояснил Тимченко.

Родственники и юрист направили обращения и материалы на имя военного комиссара Краснодарского края, окружному военкому и в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона, а также подготовили обращение к губернатору.

При этом коллеги Малиночки добились того, чтобы глава Минцифры Максут Шадаев отправил телеграмму с просьбой вернуть мужчину обратно на работу, но это не помогло, сообщило издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.