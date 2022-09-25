Краснодарец обжаловал вручение повестки после задержания на акции протеста

25 сентября 2022, 19:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель Краснодара, задержанный на акции протеста против мобилизации, получил повестку из военкомата после вызова в полицию на дополнительный опрос и подал жалобу, указав, что не служил в армии и имеет ограничения по здоровью.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в Краснодаре на акции протеста против мобилизации были задержаны, по данным правозащитников, 14 человек. Адвокат Михаил Беньяш сообщил, что задержаны не менее 23 участников акции. Силовики отпустили из отдела полиции всех задержанных без составления протокола.

Акция не анонсировалась заранее и была стихийной, рассказали ее участники. Одной из задержанных силовик угрожал уголовным преследованием, хотя официально полиция не нашла состава правонарушения в ее действиях.

Один из задержанных 21 сентября участников акции протеста Виталий сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ему вручили повестку при том, что он не служил в армии и имеет категорию В - ограниченной годности к строевой службе.

"После того, как мы вышли из полиции, мне звонили с двух номеров раз семь. Потом позвонили отцу, я прописан с ним. Потом он сказал, что кто-то приходил и меня спрашивал. Приходила квартальная (она живет в нашем общем совладельческом дворе) и сказала, что ей звонил участковый и просил, чтобы она передала номер мне для того, чтобы я сам позвонил что-то уточнить. Я сначала хотел проигнорировать. А затем по глупости решил позвонить, чтобы родителей больше не трогали. Участковый пригласил меня в участок, чтобы якобы написать объяснительную. Я пришел, написал объяснительную и собирался уходить. Но участковый не отпустил, сказал, что приедут какие-то сотрудники из подразделения, которое отвечает за людей, что на митингах бывают, и проведут с тобой беседу. Я ждал два часа, приехала девушка и привезла повестку из военкомата. Участковый заявил, мол, планы изменились, тебе решили повестку вручить", - рассказал Виталий.

По его словам, в повестке говорилось, что нужно явиться для уточнения данных. "При том, что у меня категория В, проблемы с сердцем. В армии я не служил. Я позвонил адвокату Михаилу Беньяшу и ещё одному адвокату. Они сообщили, что могу подписать и затем с этой повесткой идти в военную прокуратуру обжаловать её", - сказал он.

23 сентября Виталий подал жалобу, указав, что не подлежит ни призыву, ни частичной мобилизации. "Как раз в этот день надо было явиться в военкомат.С моим военным билетом туда ходила моя мама, чтобы узнать в чем дело. Военком заявил ей, что, согласно этому военному билету, я негоден к службе. Но они считают возможным привлечь меня раздавать повестки. Потому что в военкомате не хватает персонала для этого", - рассказал Виталий, уточнив, что ещё 3-4 участникам акции также звонили и приглашали в полицию, но поддались ли они просьбам, он не знает.

Юридически доказательством вручения повестки из военкомата является либо личная подпись, либо составленный при понятых акт о вручении повестки, либо обратное уведомление от письма с повесткой, высланного по почте, сообщил адвокат Михаил Беньяш. "Если дали без росписи или позвонили, то ответственности за неявку нет. В суде событие доказать невозможно будет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, раздача повесток активистам - это акт устрашения, хотя не исключено, что кто-то и попадёт под призыв. "Его вызвали в полицию, якобы для дополнительный опрос. Но на самом деле - чтобы вручить повестку и отбить желание другим выходить на акции. Хотя военкоматы могут компенсировать число уклонистов широтой охвата вручения повесток", - сказал Беньяш.

Адвокат уточнил, что в Краснодаре ему известен только один участник акции, которому смогли вручить повестку. "Пошел, насколько известно, он один. Остальные не ходили просто в полицию. А непосредственно в момент задержания повестки никому не вручили... По вызову он один пришел. Адвокаты другим объяснили, что так делать не стоит", - пояснил Михаил Беньяш.

Отметим, 24 сентября Владимир Путин утвердил изменения в УК РФ, согласно которым периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Согласно закону, изменения вносятся в статью 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание). Действовавшие ранее нормы подразумевали, что к таким обстоятельствам относилось совершение преступления в условиях вооруженного конфликта или военных действий. Согласно новому закону, к числу отягчающих обстоятельств добавилось совершение преступления в период военного положения, мобилизации, а также в военное время, сообщил в тот же день ТАСС.

В случае подписания закона совершение преступления в ходе мобилизационных мероприятий будет считаться отягчающим обстоятельством, указал ранее Михаил Беньяш. "Сажать будут и по преступлениям небольшой тяжести. Тут, конечно, забавно. Потому что мобилизация по всей стране, и соответственно, сейчас автоматом все преступления получают в довесок отягчающие обстоятельства. К праву это, разумеется, не имеет никакого отношения", - поделился мнением адвокат в своем Telegram-канале.

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