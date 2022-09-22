Краснодарские активисты назвали стихийным собрание против мобилизации

22 сентября 2022, 20:05

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Акция протеста против частичной мобилизации в Краснодаре не анонсировалась заранее и была стихийной, сообщили местные активисты. Одной из задержанных активисток силовик угрожал уголовным преследованием, хотя официально полиция не нашла состава правонарушения в ее действиях.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября акции протеста против мобилизации прошли в Краснодаре и Волгограде. В Краснодаре, по данным правозащитников, были задержаны 14 участников акции. По данным адвоката Михаила Беньяша, задержаны не менее 23 участников акции.

Краснодарская активистка Анна Митренко стала свидетельницей акции у Царских ворот, хотя и не видела непосрелственно момент задержаний. По ее словам, пикетчики не скандировали лозунгов, при этом полиции было намного больше, чем активистов. «У арки стояло несколько человек, просто стояли. Их окружали раза в 4-5 больше сотрудников правоохранительных органов», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, организаторов у акции не было, люди вышли на улицу по собственному желанию. «Ни в каких пабликах, нигде ничего не объявлялось. Протестующие собрались стихийно», - добавила активистка.

В Краснодаре люди традиционно собираются у Царских ворот и здания краевой администрации, отметил краснодарский активист Виталий Вотановский. В своем Telegram-канале он опубликовал историю задержания активистки Галины Шубиной, которая участвовала в акции протеста рядом с администрацией Кубани. Девушка была задержана и помещена в «плотно забитый» автозак, где ее продержали 20 минут. В автобусе были и несовершеннолетние, одной девушке из-за духоты стало плохо, но полицейский вывести ее на воздух отказался.

Среди 14 задержанных ранее были названы Галина Шубина, Ярослав Наумков, Елена Флоринская, Анастасия Дубовая, Виталий Дубовиков, Станислав Чигрин, Илья Андреев, Михаил Дижечко, Мстислав Рыжов, Владислав Бездоля, Павел Бездоля и Роман Шмелёв. Сегодня правозащитный проект "ОВД-инфо"* назвал имена еще двоих задержанных - Михаил Волгин и Анастасия Васева

В ОВД активистка воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, сославшись на статью 51 Конституции России. «При нас писали протоколы об отсутствии административного дела, каждый из нас поочередно подходил расписаться. Одетый в гражданскую одежду мужчина подозвал меня, попросил убрать телефон в карман и начал при всех угрожать. Я наотрез отказывалась что-либо говорить, он давил, чтоб переписали мои показания, нервничал, злился, почему не проверили сначала данные, и начал запугивать, что меня сейчас оставят на ночь и заведут уголовное дело за повторную административку. Я указала на документы, которые заполнили другие - отсутствие состава административного правонарушения. Он откинул эти все бумаги и сказал: «Ладно, следственный пусть сам разбирается», - рассказала девушка в публикации Telegram-канала.

Юрист Алексей Тодоренко сообщил "Кавказскому узлу", что о применении силы никто из задержанных в Краснодаре не сообщал. По его мнению, силовики заинтересованы выявить лидеров мнений среди протестующих и для этого беседуют с задержанными. «Если бы кто-то пострадал, я бы уже знал», - сказал Тодоренко.

Все ли активисты отпущены из отделений полиции, ни Митренко, ни Вотановский, ни Тодоренко не знают. В пресс-службе ГУВД Краснодарского края оперативно предоставить "Кавказскому узлу" данные о числе задержанных и количестве составленных протоколов не смогли, попросив написать официальный запрос.

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