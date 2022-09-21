Армянские правозащитники раскритиковали силовиков за задержание родителей погибших солдат

21 сентября 2022, 16:57

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Правоохранительные органы проверяют законность действий силовиков во время задержания родителей погибших солдат, сообщили в армянской полиции. Эта проверка не даст результатов, так как власти поощряют силовиков быть готовыми действовать жестко, предположили правозащитники Нина Карапетянц и Жанна Алексанян.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики в Ереване задержали 37 человек, родителей погибших солдат, на акции протеста против визита Никола Пашиняна к пантеону "Ераблур", где похоронены военнослужащие.

В отношении 37 родителей солдат, погибших в 44-дневной войне, составлены протоколы об административных правонарушениях, по статье о неподчинении законным требованиям полиции, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ваан Ованнисян.

Полиция действовала "за рамками закона", защита обжалует правомерность претензий, выдвинутых силовиками, добавил он. "Сотрудники полиции не предъявляли никаких требований. Мои доверители действовали в рамках закона. Пантеон «Ераблур» стал для них домом, и они вправе запрещать посещать могилы солдат тем, кто, по их мнению, виновен в гибели их сыновей", - сказал адвокат.

В республиканской полиции "Кавказскому узлу" сообщили, что изучают законность действий сотрудников правоохранительных органов. "Дополнительные подробности предоставим общественности по окончании расследования", - заявил представитель пресс-службы полиции.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц назвала действия силовиков "неправомерными и несоразмерными". "Полиция, естественно, обоснует свои действия необходимостью обеспечить безопасность премьера. Однако никакой агрессии у родителей солдат не было, свое возмущение они выражали устно и не предпринимали никаких действий. Если власть очень хотела отдать честь павшим воинам, могла и другой дорогой пройти в пантеон", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Жесткие действия силовиков остаются безнаказанными как при прежней правящей элите, так и при действующей власти, указала Карапетянц. "После смены власти в 2018 году у Пашиняна была возможность раскрыть кейсы, и если не осудить, то хотя бы уволить из полиции виновных в жесткости при разгоне акций Electric Yerevan или в Сари Таг. Эти кейсы не раскрывали, так как нынешняя власть понимала, что и ей рано или поздно пригодятся жесткие «услуги» полицейского спецназа", - отметила правозащитница.

Приказ разогнать родителей погибших солдат был исключительно политическим, считает она. "Если нет необходимости прессовать или действовать жестко, полиция действует в рамках закона", - заверила Карапетянц.

Расследование действий полиции не даст никаких результатов, сказала правозащитница. "Никаких иных действий, не говоря уже о возбуждении уголовных дел против силовиков или их увольнений, мы не увидим. Все будет ровно так же, как и во все предыдущие разы. Нет ни одного расследования против силовиков, которое было бы доведено до логического завершения с наказанием виновных. Наоборот, силовиков, подозреваемых в пытках и истязаниях, повышают в званиях", - посетовала Карапетянц.

Глава общественной организации "Журналисты за права человека", правозащитница Жанна Алексанян также осудила жесткие и незаконные действия полиции. После войны прошло два года, родители павших солдат узнают подробности гибели своих детей, и это не может не отразиться на их отношении к власти, добавила она в комментарии "Кавказскому узлу".

"Полиция никогда не изменится, поэтому любая власть подстраивает силовые структуры под себя, под свои цели. Полиция при Серже Саргсяне применяла неправомерную силу против родителей солдат, погибших в небоевых условиях, и сегодня полиция действует так же", - указала Алексанян.

Заявление полиции о расследовании действий силовиков она назвала "фальшивым и неискренним". "Еще не было ни одного случая, чтобы полицейский был обвинен и осужден за насилие. Полиция остается безнаказанной. Если будут расследовать и доводить до суда незаконные действия силовиков, то в следующий раз силовики не станут выполнять неправомерный приказ властей", - заявила правозащитница.

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