15 сентября 2022, 23:23

Утвержден приговор начальнику астраханской таможни

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Астраханский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего начальника астраханской таможни Ильдара Саидова и оставил без изменений вынесенный ему приговор. 

Как писал "Кавказский узел", Советский райсуд Астрахани признал Ильдара Саидова виновным  в превышении должностных полномочий и получении взятки, назначив ему семь лет колонии строгого режима, а также штраф в 10,5 млн рублей. Кроме того, суд лишил его на пять лет права занимать должности на госслужбе.

Астраханский областной суд подтвердил решение Советского районного суда Астрахани, признавшего бывшего начальника Астраханской таможни Ильдара Саидова виновным во взяточничестве и превышении полномочий, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на релиз пресс-службы управления ФСБ России по региону.

"Принято решение оставить без изменений вид и размер назначенного наказания. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в ведомстве.

Комментариев осужденного или его представителей относительно решения суда не поступало. 

"Кавказский узел" писал, что начальник Астраханской таможни генерал Ильдар Саидов в марте 2021 года был задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий. Он был заподозрен в занижении пошлин для некоторых компаний.

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Примечание:

"Глава Астраханской таможни осужден за взятки", "Глава Астраханской таможни обвинен в превышении полномочий", "Силовики сообщили о задержании главы Астраханской таможни".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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