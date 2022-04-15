15 апреля 2022, 21:54

Глава Астраханской таможни осужден за взятки

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Астрахани назначил семь лет колонии бывшему начальнику Астраханской таможни Ильдару Саидову, обвиненному получении свыше двух миллионов рублей в качестве взятки за покровительство компании.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта 2021 года стало известно, что начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов был задержан по подозрению в превышении полномочий и отправлен в Москву.  На следующий день ему было предъявлено обвинение. Следователи предположили, что Саидов превысил полномочия, разрешив арестованному судну покинуть порт.

Суд установил, что бывший начальник Астраханской таможни в августе 2019 года, превысив должностные полномочия, разрешил отправление теплохода, арестованного за административное правонарушение, в результате судно покинуло место хранения в регионе.

Кроме того, судом установлено, что обвиняемый с марта по июнь 2020 года получил  в общей сложности 2,1 млн рублей за покровительство компании и помощь в совершении таможенных операций.

Советский райсуд Астрахани признал его виновным  в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ ) и получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 ст. 290 УК РФ) и назначил семь лет колонии строгого режима, а также штраф в 10,5 млн рублей. Кроме того, суд лишил его на пять лет права занимать должности на госслужбе, сообщила сегодня прокуратура Астраханской области на своем сайте.

Отметим, максимальное наказание по этим статьям - 15 лет лишения свободы.

Речь идет о Ильдаре Саидове, сообщил "Интерфакс-Юг". Саидов занимал пост начальника Астраханской таможни с июня 2017 года. До этого он был исполняющим обязанности начальника Астраханской таможни, занимал различные должности в Татарстанской и Краснодарской таможнях, говорится в сообщении.

Комментариев осужденного или его представители относительно решения суда не поступало.  

Примечание:

"Шведов и Султанов обвинены в махинациях на 405 миллионов", "Прокурор в Астрахани осужден за превышение полномочий", "Ущерб от халатности астраханского таможенника оценен в 2,5 млн рублей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 апреля 2022, 22:48

15 апреля 2022, 22:40

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