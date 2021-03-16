Глава Астраханской таможни обвинен в превышении полномочий

16 марта 2021, 14:29

Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов превысил полномочия, разрешив арестованному судну покинуть порт, предположили московские следователи.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта стало известно, что начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов задержан по подозрению в превышении полномочий и отправлен в Москву. Следователи считают, что генерал причастен к занижению пошлин для некоторых компаний, сообщили источники в правоохранительных органах.

Следователь Главного следственного управления СКР предъявил начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС Ильдару Саидову обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в августе 2019 года суд в Астрахани рассматривал административное дело о несоблюдении судоремонтной компанией таможенной процедуры, и на грузовое судно «Генрих Гасанов» был наложен арест. При этом Ильдар Саидов, "превышая свои должностные полномочия, дал письменное распоряжение на отход судна из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран", говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

"Противоправные действия повлекли невозможность взыскания наложенного судом штрафа в сумме более 83 миллионов рублей и существенное нарушение установленного законом порядка деятельности подразделений ФТС России", - отмечается в публикации.

В задержании Саидова участвовали сотрудники ФСБ, в ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство о заключении его под стражу, уточнила пресс-служба ведомства.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Южное таможенное управление ФТС по состоянию на 14.23 мск не прокомментировало на своем сайте версию следствия.

Напомним, Ильдар Саидов руководит Астраханской таможней с января 2017 года. В таможенных органах он работает с 1995 года, а в 2011-2014 годах занимал пост начальника таможенного поста "Морской порт "Кавказ"" Краснодарской таможни, затем был повышен до первого замглавы этого ведомства, сообщило 15 марта ИА "Волга-Каспий".