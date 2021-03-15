Силовики сообщили о задержании главы Астраханской таможни

15 марта 2021, 15:26

Начальник Астраханской таможни генерал Ильдар Саидов задержан в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий, следственные действия будут проводиться в Москве. Он заподозрен в занижении пошлин для некоторых компаний, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

Следователи задержали начальника Астраханской таможни, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов задержан по подозрению в должностном преступлении. Сейчас его везут в Москву для проведения следственных действий", - привело сегодня ТАСС слова источника.

Расследованием дела занимается центральный аппарат Следкома России, проинформировал сегодня "Коммерсант" со ссылкой на управление СКР по Астраханской области.

Саидов задержан "в рамках уголовного дела по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, возбужденного главным следственным управлением Следственного комитета", процитировал слова информированного источника "Интерфакс". Генерал заподозрен в занижении пошлин для отдельных коммерсантов, отметил он.

Часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

На 15:15 мск на сайтах Следкома России, управления СКР по Астраханской области и Южного таможенного управления не содержится информации о задержании Саидова.

Ильдар Саидов руководит Астраханской таможней с января 2017 года. В таможенных органах работает с 1995 года. С 2011 года по 2014 год занимал пост начальника таможенного поста "Морской порт "Кавказ"" Краснодарской таможни, после его повысили до первого заместителя главы этой же таможни, сообщило сегодня ИА "Волга-Каспий".

Как писал "Кавказский узел", глава областного Минфина Виталий Шведов и бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов были задержаны 26 июля 2019 года по подозрению в превышении полномочий. По версии следствия, от имени областных властей они взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей по завышенной ставке, ущерб бюджету региона составил 405 миллионов рублей, установили следователи.