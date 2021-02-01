Виталий Шведов (слева) и Расул Султанов. Коллаж "Кавказского узла" Фото: официальный сайт Астраханской области https://www.astrobl.ru/, пресс-служба министерства финансов Астраханской области, mf-ao.ru

01 февраля 2021, 17:00

Шведов и Султанов обвинены в махинациях на 405 миллионов

Бывший глава правительства Астраханской области Виталий Шведов и его предшественник на этом посту Расул Султанов причинили бюджету региона ущерб на 405 миллионов рублей, установили следователи.

Как писал "Кавказский узел", глава областного Минфина Виталий Шведов и бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов были задержаны 26 июля 2019 года по подозрению в превышении полномочий. Их арест неоднократно продлевался. Первоначально следствие оценивало сумму причиненного бюджету ущерба в 212 миллионов рублей. По версии следствия, Шведов и Султанов от имени областных властей взяли кредит на сумму около шести миллиардов рублей. Правоохранители считают, что у чиновников имелась возможность оформить кредит по ставке 0,1%, тогда как на деле она составила 7-8,5%.

Расследование дела Виталия Шведова и Руслана Султанова завершено, обвинительное заключение передано на утверждение в Генпрокуратуру, отчитался Следственный комитет России. "В результате их действий бюджету Астраханской области причинен ущерб в размере более 405 млн рублей", - утверждается в публикации.

И Шведову, и Султанову предъявлены обвинения по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Они остаются под стражей, на имущество бывших министров наложен арест. По части 3 статьи 285 УК РФ обвиняемым грозит до 10 лет заключения.

На сайте Генеральной прокуратуры, по состоянию на 16.50 мск 1 февраля, не появилось информации об утверждении обвинительного заключения по делу Виталия Шведова и Расула Султанова.

Напомним, что врио вице-губернатора Астраханской области Расул Султанов по собственному желанию покинул свою должность 10 июня 2019 года. После его увольнения этот пост занял глава регионального Минфина Виталий Шведов.

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