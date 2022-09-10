10 сентября 2022, 03:53

Активист и депутат связали нападение на Бюрчиева с его профессиональной деятельностью

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Нападение на корреспондента "Кавказского узла" Бадму Бюрчиева прямо связано с его журналистской деятельностью, нападения на оппонентов и политических противников уже случались в Элисте, и в этом замешаны местные чиновники, заявили "Кавказскому узлу" Санал Убушиев и Арслан Кусьминов.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 сентября в Элисте произошло нападение на корреспондента "Кавказского узла" Бадму Бюрчиева. Журналист связал нападение нескольких человек со своей деятельностью.

По мнению председателя совета общественного движения «Наша Калмыкия» Санала Убушиева, нападение на Бадму Бюрчиева «безусловно, связано с его деятельностью».

«Подобные нападения не впервой. Били депутата Народного Хурала (на самом деле напали на двоих сразу - на него и на меня, он пострадал, а я нет), били наблюдателей КПРФ на выборах 2021 года. Это ни в коем случае не хулиганство — хулиганы так не бьют», - сказал он 9 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

В сентябре 2021 года трое доверенных лиц кандидата в депутаты Госдумы заявили, что неизвестные прокололи шины их автомобилей. Иван Чучеев, выступающий доверенным лицом кандидата в депутаты Санала Убушиева, рассказал, что подвергся нападению на участке, когда пытался зафиксировать нарушение.

Депутат Народного Хурала от «Единой России» Арслан Кусьминов, про нападение на которого в 2020 году упомянул Убушиев, также считает, что нападение на Бюрчиева носило явно не бытовой характер.

«У нас город маленький, мы все друг друга знаем, любые события такого рода оказываются на виду. Бытовых избиений на улицах на пустом месте давно нет. Они прекратились лет пять назад, когда перестали продавать спиртное по вечерам. А когда нападают четыре человека, причем без всяких вступлений, без какой-то предварительной перебранки, даже без просьбы закурить - это явно не бытовое. Так нападали на меня, на наблюдателей КПРФ на выборах в прошлом году, на бывшего пресс-секретаря «Белого дома», на кандидата в депутаты Госдумы — последнее вообще на глазах у сотрудников МВД. Нападали три-четыре человека, возможно, это те же люди [что напали на Бюрчиева]. Сожгли машину владельца канала на YouTubе, где говорили что-то неприятное для властей, и угрожали ему потом по телефону. При этом, если посмотреть данные МВД, подобных нападений на другие категории граждан не было - только на тех, кто как-то противоречит местным властям. При этом уголовные дела по фактам этих нападений либо не возбуждаются, либо не доводятся до конца», - рассказал Кусьминов корреспонденту "Кавказского узла".

20 августа 2020 года Арслан Кусьминов сообщил, что на него напали "молодые люди с дубинками", когда он шел вместе с юристом Саналом Убушиевым по улице Гагарина.  Депутат отказался от госпитализации и обратился в полицию по факту своего избиения. Нападение связано с его политической деятельностью, поскольку конфликтов на бытовой почве у него ни с кем не было, уверен Кусьминов. Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил впоследствии, что лично проследит за ходом расследования нападения.

По его словам, в республике действует настоящая ОПГ, которую покрывают представители местных властей. При этом в околополитических кругах Элисты известен человек, который «от имени и по поручению» чиновников руководит деятельностью непосредственных исполнителей из числа маргиналов.

Напомним, что в августе 2013 года на активистов "Справедливой России" напали в Элисте, двое из них был госпитализирован с ножевыми ранениями.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Близкие связали уголовное преследование кубанского журналиста с его деятельностью", "Силовики провели обыски у троих кубанских активистов", "Полад Асланов пожаловался на отсутствие медицинской помощи после голодовки".

Автор: Александр Степанов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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