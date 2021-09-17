Машины доверенных лиц кандидата повреждены после жалоб на нарушения в Элисте

17 сентября 2021, 21:31

Трое доверенных лиц кандидата депутаты Госдумы заявили, что неизвестные прокололи шины их автомобилей, оставленных у избирательных участков. Один из представителей кандидата подвергся нападению на участке, когда пытался зафиксировать нарушение.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Калмыкии, как и по всей России, проходит голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. Предвыборная борьба проходила в Калмыкии внешне спокойно, но местные политики заранее предположили, что республиканские власти задействуют административный ресурс.

Избирательная комиссия Калмыкии отказала в регистрации всем четверым самовыдвиженцам, но зарегистрировала всех кандидатов, выдвинутых партиями. Процедуру регистрации успешно прошли десять кандидатов в депутаты Госдумы. Подробнее о выборах рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".

Полиция задержала одного из нападавших на представителя кандидата

Иван Чучеев, выступающий доверенным лицом кандидата в депутаты Санала Убушиева, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что нападение на него произошло на избирательном участке №33 в третьем микрорайоне Элисты, примерно в 13.50 мск.

"На входе в избирательный участок меня встретил какой-то парень, представился Александром, и попросил выйти с ним на улицу – мол, у него есть какие-то вопросы. Я отказался, потому что пришел выполнять работу как доверенное лицо. Зашел на участок, стал осматривать журнал со списком избирателей. Выявил нарушение – зачеркнутые карандашом фамилии. Только стал разбираться с председателем участковой комиссии, как у меня сзади выхватили телефон. Я догнал этого парня, свалил его возле входа, но на меня накинулись еще двое. Начал с ними бороться, а когда встал – телефона в руках уже не было. Я схватил одного из нападавших и стал требовать вернуть телефон. Он сказал, что телефона у него нет. Тут подошли сотрудники полиции, задержали его и стали брать с нас показания. А когда мы вышли на улицу, увидел, что у моей машины проколоты два колеса", - рассказал Чучеев.

Позже телефон был обнаружен под лестницей в школе №12, где расположен избирательный участок, добавил представитель кандидата

Ранее наблюдатель заявил об аналогичном нарушении на участке в Приютненском районе, которое счел подготовкой вброса бюллетеней. Члены избирательной комиссии в поселке Песчаный выделили в списке фамилии людей, которые не будут голосовать, и не позволили заснять свои пометки на видео, сказал он. Наблюдатель также пожаловался на вмешательство в конфликт главы поселка.

По словам Чучеева, неизвестные молодые люди пытались вывести его на улицу и на избирательном участке в школе №21 в четвертом микрорайоне. В этой школе находятся избирательные участки №№ 30 и 31.

"Там я выявил аналогичное нарушение – зачеркнутые фамилии. И точно так же на входе ко мне подходили молодые люди, пытались вывести на улицу. Я им стал объяснять, что мне некогда, я работаю. Но это не подействовало. Я позвал сотрудников полиции, и пока они разбирались, зашел на участок. Когда ехал из четвертого микрорайона в третий, меня «сопровождала» машина с двумя молодыми людьми. Видимо, чтобы убедиться, что я покинул их территорию. В третьем микрорайоне меня уже встречали другие люди", - рассказал представитель кандидата.

Он пояснил, что вычеркнутые карандашом фамилии означают, что человек фактически выбыл с адреса. "Но он значится в списках и за него можно проголосовать", - указал Чучеев.

Председатель участковой избирательной комиссии №33 Антонина Далантинова заверила, что "запись в журнале была сделана авторучкой". "Там было записано, что избиратель исключен из списка в связи с выбытием. А галочки, про которые говорил представитель кандидата - это пометки, которые мы делали для себя вчера, когда вычеркивали выбывших", - сказала сотрудник избиркома корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, нападение на Чучеева произошло "стремительно", поэтому она не поняла, из-за чего случился конфликт. "Я не заметила, что там было. Услышала, что пострадавший закричал: «У меня украли телефон!». Женщины стали шуметь. А когда эти молодые люди оказались уже у входа, я увидела, что кто-то упал. Потом туда подошли сотрудники полиции", - рассказала Далантинова.

В момент, когда корреспондент "Кавказского узла" брал комментарии у председателя участковой избирательной комиссии №33, на участок приехали голосовать молодожены. "Я считаю, что наступило время перемен, поэтому решил приехать на голосование прямо со свадьбы", - сказал корреспонденту жених Алексей.

О проколотых шинах сообщили еще два представителя Убушиева

Нападение на Чучеева и открытое хищение его имущества квалифицируется в уголовном кодексе как грабеж, указал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Санал Очиров, также выступающий доверенным лицом Убушиева.

По словам Очирова, у его автомобиля тоже кто-то пробил колесо, когда он находился на избирательных участках №№ 42 и 43, расположенных в кинотеатре "Октябрь" в седьмом микрорайоне Элисты.

"Я зафиксировал нарушение – попросил поменять сейф. Там был такой же сборно-разборный сейф, как, наверное, на всех участках в Калмыкии – если судить по фотографиям и видео наших наблюдателей. Крышка и дно крепятся саморезами, их можно открутить и сделать вброс. Нарушение устранили – поменяли сейф на цельный металлический. На улице уже увидел, что у машины пробито колесо. До этого я был на участке с Иваном Чучеевым – действия против него квалифицируются как грабеж. В моем случае это тоже уголовная статья: умышленное повреждение имущества", - указал Очиров.

В поселке Улан Хол Лаганского района сегодня по жалобе наблюдателей поменяли сейф, сообщила на своей странице в Instagram общественный наблюдатель Нелли Церенова. "Утром на участке нашли сейф с хлипкой стенкой. В этот сейф должны вечером складывать сейф-пакеты – такие особые пакеты, где опечатываются и хранятся бюллетени", - написала она. Публикация сопровождается видеозаписью установки цельнометаллического сейфа.

На видео, предоставленном "Кавказскому узлу" Очировым, мимо припаркованного автомобиля неспешно идет человек, который внезапно бросается к колесу, а затем убегает.

Еще об одном инциденте с пробитым колесом сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Баир Бордаев, зарегистрированный доверенным лицом кандидата в депутаты Убушиева. "Мне порезали все четыре колеса возле Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, где находится избирательный участок №4", - уточнил он.

К моменту приезда активистов "Наблюдательного полка" в 10.00 мск избирательный участок не был готов к голосованию, заявил Бордаев. "Мы с ребятами приехали туда, потому что поступила информация, что на этот участок не допускают наблюдателей. Нас тоже сначала не пускал охранник, мы вызвали председателя комиссии (Маргариту Кованову. – Прим. "Кавказского узла"), показали удостоверения и прошли. Голосование проходило в помещении дома-интерната. Туда нас пускать отказались, сославшись на антиковидные меры. Председатель с кем-то общалась по телефону. Потом они стали выносить на улицу, под навес, столы и прочее, чтобы там можно было голосовать в присутствии наблюдателей. То есть до нашего приезда они даже не рассматривали такой вариант", - отметил Бордаев.

По его словам, директор дома-интерната, депутат Элистинского горсобрания Александр Каманджаев обвинил доверенных лиц и наблюдателей в том, что они "мешают проводить голосование". "Он приехал, видимо, по звонку председателя. Начал нас обвинять, что мы мешаем проводить голосование. Мы стали спрашивать, на каком основании он присутствует и раздает указания на избирательном участке. Пошел разговор на повышенных тонах. Я оставил там ребят, потому что должен был ехать на другой участок, и увидел машину с пробитыми колесами", - сказал Бордаев.

На 15.00 мск в Калмыкии проголосовали 25 755 человек, то есть 13,07% избирателей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в избиркоме республики. "Дистанционное голосование на этих выборах не предусмотрено", - добавила представитель региональной избирательной комиссии.

Подробнее о выборах говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования". Новости о выборах в этом и других регионах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы-2021: Юг России".