Наблюдатель в Калмыкии заявил о подготовке вброса бюллетеней

17 сентября 2021, 14:23

Члены избирательной комиссии в Приютненском районе выделили в списке фамилии людей, которые не будут голосовать, и не позволили заснять свои пометки на видео, заявил наблюдатель. Он пожаловался на вмешательство в конфликт главы поселка Песчаный.

Как писал "Кавказский узел", предвыборная борьба кандидатов в депутаты Госдумы проходит в Калмыкии внешне спокойно, но, как предположили местные политики, республиканские власти задействовали административный ресурс. В ходе предвыборной кампании в избирком Калмыкии обратился с жалобами только один кандидат, его жалобы на видеоролик с критикой ситуации в республике и России признаны необоснованными.

Член территориальной избирательной комиссии Приютненского района с правом совещательного голоса Борис Болеев снял на видео свою попытку зафиксировать, как члены избиркома стирают галочки в книге наблюдателей. По его словам, это произошло около 11.00 мск.

"В книге избирателей напротив имен были поставлены галочки карандашом. Это заметила наблюдатель, сообщила мне. Ей не давали зафиксировать, сказали, что смотреть журнал она может только в 15.00 мск и 20.00 мск. Так у них написано в памятке для избирателей. Я сказал председателю комиссии, что это незаконно. Наблюдатель может подходить и смотреть списки каждые два часа. Мне стали указывать место, откуда я должен снимать. Я ответил, что имею право перемещаться по участку и вести видеосъемку. Хотел зафиксировать, как они стали стирать галочки, когда я потребовал показать мне книгу избирателей. Председатель комиссии загородила обзор видеокамеры, подошел глава села, стал агрессивно требовать, чтобы я прекратил съемку. Сотрудник полиции на их нарушения не реагировал и тоже просил прекратить снимать", - рассказал Болеев.

В книге избирателей не должно быть никаких пометок, галочки могут свидетельствовать о том, что члены избирательной комиссии обзвонили потенциальных избирателей и отметили тех, кто не придет голосовать, пояснил член ТИК. "Эта информация нужна, чтобы сделать вброс", - добавил Болеев.

На видео, которое снял Болеев, он просит председателя участковой избирательной комиссии показать ему сейф и делает замечание, что крышка и дно сейфа прикручиваются саморезами, просит опечатать места креплений. Председатель соглашается. Затем Болеев спрашивает, кто запрещал наблюдателю ознакомиться с книгой избирателей и просит показать ему списки, после чего делает замечание: «У вас тут галочки». Председатель отвечает, что галочки «просто не убрали». Болеев говорит, что хочет снять на камеру галочки, предварительно прикрыв бумагой персональные данные избирателей. Но председатель ему запрещает. И дает указание члену избирательной комиссии: «Сотри – и все».

Затем в конфликт вмешивается человек, представившийся главой поселка Песчаный. На вопрос Болеева, почему он находится на избирательном участке, тот отвечает, что пришел, чтобы призвать сотрудника полиции обеспечить порядок. Болеев объясняет ему и полицейскому, что хотел зафиксировать нарушение, но ему закрывают обзор. Глава утверждает, что никто, кроме Болеева, не видел нарушения. "Посмотрите потом у себя еще раз на видео, если вы что-то видели", - добавляет глава поселка.

Глава поселка находился на участке только во время инцидента, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель участковой избирательной комиссии Лариса Селюкова. "С утра его не было, и после инцидента он больше на участке не появлялся", - указала она.

Селюкова признала, что как минимум одна галочка в книге наблюдателей была. "Помарка была сделана карандашом в ходе работы со списком наблюдателей до дня голосования. Я взяла объяснительную с человека, который эту помарку сделал. Жалобу наблюдателя мы приняли", - сообщила председатель участковой комиссии.

Глава местного самоуправления не имеет права вмешиваться в работу избирательной комиссии и запрещать видеосъемку члену ТИК, заявила корреспонденту "Кавказского узла" член избиркома Калмыкии с правом решающего голоса, юрист Оксана Санджинова. "Главное – зафиксировать нарушение и написать жалобу в избирком Калмыкии. Если нарушение подтвердится, то за вмешательство в работу избирательной комиссии, воспрепятствование работе члена комиссии, могут привлечь к административной ответственности. Кроме того, претензии могут возникнут к председателю участковой избирательной комиссии за то, что не обеспечивает порядок на избирательной участке", - сказала Санджинова.

«Наблюдательный полк», созданный активистами движения «Элиста – это наш город» накануне выборов, набрал более 600 наблюдателей, которые будут работать практически на всех участках, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» активист движения Церен Басангов. «В каждом районе наблюдатели находятся на связи с куратором группы. Если возникают конфликтные ситуации, поступают сигналы о нарушениях и прочее, кураторы выезжают на место. Кроме того, у нас есть чат-боты, туда отправляются данные по явке», - рассказал Басангов.

По данным «Наблюдательного полка», на 13.00 мск 17 сентября в Калмыкии проголосовали 7906 человек. Информация избиркома о явке поступит в 15.00 мск, сообщили «Кавказскому узлу» в избирательной комиссии Калмыкии.

Избирательная комиссия Калмыкии отказала в регистрации всем четверым самовыдвиженцам, но зарегистрировала всех кандидатов, выдвинутых партиями. Процедуру регистрации успешно прошли десять кандидатов в депутаты Госдумы. Подробнее о выборах рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выборы-2021 на Юге России: главное о едином дне голосования".