Калмыцкие политики пожаловались на использование админресурса перед выборами

16 сентября 2021, 13:25

Предвыборная борьба кандидатов в депутаты Госдумы проходит в Калмыкии внешне спокойно, но республиканские власти задействовали административный ресурс, чтобы гарантировать победу одной из партий, предположили местные политики. В избирком Калмыкии обращался с жалобами только один кандидат, его жалобы признаны необоснованными, сообщили в комиссии.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 сентября стало известно, что избирком Калмыкии отказался признать агитационным ролик с критикой власти. Жители Калмыкии и активисты записали видеоролик с критикой ситуации в республике и России. В ролике снялся кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Санал Убушиев. Кандидат от "Российской партии свободы и справедливости" Владимир Бамбаев обратился в республиканский избирком с требованием признать ролик агитационным, но ему было отказано.

Избирательная комиссия Калмыкии отказала в регистрации всем четверым самовыдвиженцам, но зарегистрировала всех кандидатов, выдвинутых партиями. Процедуру регистрации успешно прошли десять кандидатов в депутаты Госдумы: Петр Вышкварок (ЛДПР), Владимир Бамбаев ("Российская партия свободы и справедливости"), Санал Боваев ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Санал Убушиев (КПРФ), Андрей Чиджиев ("Новые люди"), Цэрен Очир-Горяев ("Родина"), Бадма Башанкаев ("Единая Россия"), Елена Котенова ("Яблоко"), Хонгор Марилов ("Гражданская платформа"), сообщил избирком республики на своем сайте 11 августа.

Избирком Калмыкии озвучил число кандидатов

Десять кандидатов в депутаты, зарегистрированных избиркомом Калмыкии, претендуют на одно место в Госдуме, сообщила 15 сентября руководитель аппарата избирательной комиссии Калмыкии Елена Поджиева. "У нас Калмыцкий одномандатный округ, следовательно, десять кандидатов претендуют на один мандат", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Элисте и во всех 13 райцентрах республики будут работать 22 комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), сообщила Поджиева. "Согласно постановлению Центральной избирательной комиссии, КОИБы должны быть установлены на тех участках, где будут голосовать свыше тысячи избирателей. В Элисте девять таких участков", – уточнила руководитель аппарата избиркома.

Всего в Калмыкии 235 избирательных участков, на 75 из них будут установлены системы видеонаблюдения, остальные 160 – оснащены видеорегистраторами, добавила она. "Кадры видеонаблюдения будут транслироваться на специально выделенные аккаунты. К ним получат доступ представители партий, кандидаты, изображение будет также выведено на видеостену в общественном центре наблюдения, открытом при Калмыцком госуниверситете. Записи видеорегистраторов могут быть просмотрены при поступлении соответствующего заявления от кандидата, а также по запросу суда или правоохранительных органов", – рассказала Поджиева.

По ее словам, после регистрации кандидатов в депутаты в избирком поступали жалобы от кандидата Владимира Бамбаева ("Российская партия свободы и справедливости") на кандидата Санала Убушиева (КПРФ). "Сколько было жалоб, я на память сказать не могу, но все они касались возможных нарушений процедуры агитации. Никаких предупреждений в отношении кандидатов избирательная комиссия Калмыкии не выносила", – заявила Поджиева.

Член избиркома Калмыкии с правом решающего голоса Оксана Санджинова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что других споров между кандидатами не возникало.

Бамбаев подал три жалобы в избирком, одну – в полицию, сообщил кандидат в депутаты от КПРФ Санал Убушиев. "И в избиркоме, и в полиции жалобы остались без удовлетворения. Основания для привлечения к ответственности там посчитали надуманными", – сказал Убушиев. Владимир Бамбаев от комментариев "Кавказскому узлу" отказался.

Поражение "Единой России" может обернуться сменой руководства республики

Депутаты Госдумы Марина Мукабенова и Батор Адучиев, представлявшие Калмыкию в федеральном собрании с 2016 года, после нынешних выборов покинут парламент. "Мукабенова участвовала в праймериз "Единой России", но не набрала необходимого количества голосов, а Адучиев свою кандидатуру не выдвигал", – напомнил депутат Народного хурала, член межфракционной группы парламента Калмыкии Арслан Кусьминов, которого 7 сентября исключили из "Единой России" "за несоблюдение устава партии, программных документов и действий, дискредитирующих, наносящих ущерб политическим интересам партии".

Депутат Госдумы Марина Мукабенова была избрана по Калмыцкому одномандатному округу, депутат Батор Адучиев – по партийному списку региональной группы, представляющей Калмыкию, Ставропольский край, Астраханскую и Ростовскую области. Оба депутата – члены "Единой России", сообщается на сайте Госдумы.

Из кандидатов в депутаты Госдумы опытными и известными в Калмыкии политиками можно назвать депутата Народного хурала от "Справедливой России" Наталью Манжикову и кандидата от КПРФ Санала Убушиева, считает Кусьминов. "Убушиев, может, имеет не очень большой опыт – всего два года. Но он заявил о себе ярко, его в республике знают. Остальные кандидаты – либо абсолютные новички в политике, как тот же Бадма Башанкаев (известный хирург-колопроктолог, выдвинут "Единой Россией" по Калмыцкому одномандатному округу, – прим. "Кавказского узла") либо постоянные спойлеры", – сказал он.

По мнению Кусьминова, власти Калмыкии уже задействовали административный ресурс, поскольку "готовятся к массовой фальсификации" предстоящих выборов. "Сотрудников бюджетных организаций заставляют брать открепительные удостоверения и направляют на определенные участки, их ориентируют, чтобы проголосовали 17 сентября. Мне известно, что многим бюджетникам их руководители дали указание голосовать на дому, потому что власти хотят активнее задействовать выездные ящики для голосования. Санала Убушиева под разными предлогами пытались снять с выборов, используя Бамбаева. Фальсификации будут не только на самих избирательных участках в виде вбросов – фальсифицировать будут итоговые протоколы. Система, как обычно, наплюет на все законы", – заявил Кусьминов.

Депутат Народного хурала не ждет "особых сюрпризов" с точки зрения результатов голосования, но полагает, что со стороны власти будут "не только массовые фальсификации, но и массовые просчеты". "Система всегда неидеальна. А при нынешнем руководстве республики эти просчеты неизбежны. Будет много видеосвидетельств всяких правонарушений на выборах, будут утечки информации в виде фото и видеоматериалов, подтверждающих фальсификации – потому что в структуре власти очень много недовольных. Но даже если на всех участках победят не [представители определенной партии], в финальном протоколе укажут выдвиженца от этой партии. Поражение [этой партии] будет означать, что власти республики не справляются со своей работой, Кремль в таком случае запустит процесс смены руководства", – заверил Кусьминов.

Предвыборная кампания внешне проходит спокойно, но "в кулуарах идет достаточно острая борьба", добавил он. "Каких-то жестких дебатов между кандидатами мы не видим. Но то, что власти не гнушаются привлекать не только силовиков, но и шпану, чтобы обеспечить себе победу на выборах, говорит о том, что для них кампания проходит довольно сложно", – указал депутат.

Охрану министра здравоохранения России Михаила Мурашко во время его визита в Калмыкию 20-21 августа "осуществляли гопники", заявил корреспонденту "Кавказского узла" депутат Народного хурала Арслан Кусьминов, комментируя инцидент с участием кандидата от КПРФ Санала Убушиева, которого некие молодые люди не подпустили к детской поликлинике, где находился Мурашко.

Председатель калмыцкого отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев назвал предвыборную борьбу "не особо острой". "Все-таки власть доминирует. А партии-прокладки, несмотря на свою критическую риторику, явно играют на стороне [одной партии]. Реальную, пусть и неравную борьбу на этих выборах ведет только КПРФ. Политически коммунисты нам не союзники. Но я рад, что кто-то пытается противостоять действующей власти. Представители КПРФ основательно подготовились. Хотя понятно, что ресурсов у них, как и у других партий, явно недостаточно. У "Яблока" в этом году элементарно нет денег на агитационные материалы. И, к сожалению, нам не удалось выдвинуть от регионального отделения партии председателя исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерия Бадмаева", – заявил Боромангнаев.

Из зарегистрированных по одномандатному округу кандидатов наиболее опытными политиками являются представители "Справедливой России" и ЛДПР, считает оппозиционный политик. "Но если говорить о репутации, то из десяти зарегистрированных кандидатов лучше всех зарекомендовал себя Санал Убушиев. Он активно участвовал в политической жизни республики, в многочисленных протестных акциях. Мне импонирует его гражданская и человеческая позиция. Думаю, он был бы хорошим депутатом, но мы знаем, насколько система власти у нас коварна и нечестна", – добавил глава калмыцкого отделения "Яблока".

По его словам, давление властей на всех участников политического процесса идет постоянно, а не только в период предвыборной кампании. "На стороне руководства республики играют правоохранительные органы и федеральная власть. Парламентские партии имеют бюджетное финансирование. Но [одна из партий] в регионах еще и собирает дань с предпринимателей. Я знаю как минимум одного человека, который хотел бы пожертвовать средства в пользу "Яблока", но не может этого сделать. Потому что рискует потерять бизнес в Калмыкии", – рассказал Боромангнаев.

Представители власти используют свое служебное положение в интересах [определенной партии], продолжил он. "Несмотря на определенные запреты, в телевизионном эфире постоянно появляется глава Калмыкии Бату Хасиков. Хотя он лидер списка "Единой России" (идет вторым после губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в региональном списке, представляющем Калмыкию и Астраханскую область. – Прим. "Кавказского узла"). Это явно несправедливое распределение эфирного времени. Мне известно, что в некоторых районах Калмыкии были проблемы с выделением помещений для встреч кандидатов с избирателями. Кроме того, представители [одной из партий] неправомерно используют бюджетные средства во время предвыборной кампании. Например, когда передвигаются на служебных автомобилях, используя ресурсы государства. Это прямое нарушение не только законодательства, но и самих принципов честной избирательной кампании", – заявил Боромангнаев.