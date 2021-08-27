Жители Калмыкии обвинили власти в сокрытии проблем с COVID-госпиталями

27 августа 2021, 19:25

Власти Калмыкии показали министру здравоохранения России Михаилу Мурашко новую детскую поликлинику вместо того, чтобы рассказать о проблемах ковидных госпиталей, заявили жители республики. Активисты пожаловались, что их удерживали силой, не давая поговорить с Мурашко о строительстве нового госпиталя для больных коронавирусом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко находился в Калмыкии 20-21 августа. Глава республики Бату Хасиков подчеркнул, что для Калмыкии это первый в истории визит министра здравоохранения России. В первый день визита Хасиков и Мурашко посетили новую детскую поликлинику, осмотрели Республиканскую больницу и городскую поликлинику, указано в публикации от 20 августа на странице Хасикова в Instagram.

Новая детская поликлиника будет обслуживать 37 тысяч детей Элисты и Целинного района и позволит создать более 240 рабочих мест, заявил Бату Хасиков на открытии учреждения 16 августа. "Думаю, все жители региона знают, что этот объект дался нам непросто. Его фундамент был заложен еще в 2008 году. В 2019 мы заключили повторное соглашение с Минздравом России и смогли реализовать проект", - написал глава Калмыкии на своей странице в Instagram 6 августа.

21 августа федеральный министр в ходе визита осмотрел и объекты "красной зоны". "Детально обсудили все ключевые вопросы, включая модернизацию первичного звена и борьбу с COVID-19. <…> Также Михаил Альбертович оценил комплекс мероприятий по вакцинации жителей Калмыкии и отметил, что были мобилизованы большие силы", - написал Хасиков в Instagram 21 августа.

Мурашко прибыл в Калмыкию "по приглашению главы Республики Калмыкия Бату Хасикова", утверждается в публикации от 20 августа на странице Минздрава Калмыкии в Instagram.

Калмыкия по данным на 20 августа занимала третье место в России по коэффициенту заболеваемости (13,3 случая на 1000 человек).

Пациенты ковидных госпиталей пожаловались на условия и отсутствие медикаментов

Федеральному министру надо было показывать не новую детскую поликлинику, а реальное положение дел в ковидных госпиталях, чтобы попросить помощи у Москвы, считает 68-летняя Мария Джамбинова - пациентка обсерватора, расположенного в общежитии №8 Калмыцкого госуниверситета в пятом микрорайоне Элисты.

"Я лежу с 16 августа – все это время нет горячей воды. Приходится мыться холодной. На улице жара за 30 градусов, в палате душно, дышать нечем. Люди мучаются от жары. Персонал госпиталя не знает, когда дадут воду. Большую часть медикаментов, вплоть до физраствора, пациенты покупают сами. Я отказалась - сказала, что принципиально не буду покупать, лечите тем, что есть. Медсестры оправдываются: мы, мол, даем то, что имеется в распоряжении. Понятно, что они не виноваты. Они вообще герои. Тут 150 больных – медики весь день бегают в своих «скафандрах». У меня вопрос к нашим властям: куда деваются деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом? Почему Мурашко не показали реальную картину в ковидных госпиталях?" - возмутилась Джамбинова.

Она пояснила, что последние два года проживает в Канаде, а в госпиталь попала, когда приехала в гости к дочери. "У меня есть российский медицинский полис. Я почетный донор - и Советского Союза, и России, - так что имею право на бесплатное лечение. И мне бояться нечего. А соседи по палате молчат, опасаются последствий. Я уже иду на выписку – болела в легкой форме. Но мне людей жалко. Никаких условий. Больные в коридорах лежат. Еще и лекарства приходится покупать", - рассказала Джамбинова корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший пациент ковидного госпиталя, развернутого в Республиканской больнице, заявил, что лечение обошлось ему примерно в 90 тысяч рублей. Житель Элисты уточнил, что перенес заболевание в тяжелой форме. Назвать свое имя он отказался.

"Я лежал в конце июля – середине августа. Точные даты называть не хочу, город у нас маленький. В целом пришлось потратить на лечение примерно 90 тысяч - может, больше. Но 80 тысяч из этой суммы я отдал за препарат «Актемра». Его назначают тяжелым больным. Причем в определенный момент укол надо делать срочно, иначе начнутся необратимые процессы. Многие летальные случаи связаны с тем, что люди не смогли достать препарат. Сделать это непросто – в нашей республике его в продаже нет. Хотя я слышал, что в госпитале в пятом микрорайоне обеспечивали «Актемрой» бесплатно. Но обычно люди заказывают этот препарат в Чечне или Москве. На доставку уходит время. Я взял с рук - люди покупали своим близким, осталось лишнее. Чека, разумеется, не было, поэтому на компенсацию затрат я не претендовал", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" элистинец.

Остальные деньги, по его словам, ушли в основном на гормональные препараты. "Физраствор, шприцы и прочие мелочи меня покупать не просили – в больнице все это было. Не хватало кислородных концентраторов. Нам в палате приходилось пользоваться одним на двоих. В принципе, это допускается, но кислорода не хватало обоим, пока мне родственники не привезли концентратор для личного пользования. Условий в палате нет. Только умывальник – ни ванной, ни душевой, ни туалета. Госпиталь развернут в помещении поликлиники. Палаты – это, как я понимаю, бывшие кабинеты. Они не приспособлены для стационарного лечения. Мест не хватает, при мне люди лежали в коридоре", - добавил местный житель.

Горячей воды в обсерваторе в пятом микрорайоне нет уже почти месяц из-за планового ремонта котельной, которая обслуживает студенческий городок, пояснила 26 августа корреспонденту "Кавказского узла" проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Калмыцкого госуниверситета Эльза Батырева.

"В конце июля в городе было отключение газа, поэтому мы решили заодно остановить работу котельной и провести ремонтные работы, которые были рекомендованы специалистами завода-изготовителя котлов при проведении диагностики. Дело в том, что котельной уже более 11 лет. В июне мы провели диагностику, и нам порекомендовали провести частичное перевооружение. На прошлой неделе мы попытались подключить котельную, но у нас возникли дополнительные неполадки. Поэтому мы вызвали специалистов повторно. В начале следующей недели они приедут и еще раз проведут режимные работы, чтобы привести котельную в нормальное состояние перед отопительным сезоном. В студенческом городке проживает около двух тысяч человек, и все помещения обслуживает эта котельная. Мы должны позаботиться о ее состоянии заранее, до наступления холодов. Мы сами переживаем. Но пока, к сожалению, подключить не можем. Во вторник будем подключаться еще раз – надеюсь, все будет в порядке", - сказала представитель университета.

Пресс-секретарь Минздрава Калмыкии подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что пациентам ковидных госпиталей иногда приходится покупать лекарства за свой счет, поскольку рост количества заболевших вызывает дефицит некоторых медикаментов.

Перед визитом министра в ковидном госпитале произошли два ЧП

В начале августа в госпитале произошло отключение электричества, из-за чего перестали работать кислородные концентраторы, рассказал бывший пациент республиканской больницы. "Это было в ночь с 5 на 6 августа – после полуночи. Минут через 10-15 после отключения на улице начались какие-то работы. Было слышно, как подъехала техника, что-то начали там ремонтировать. Света не было где-то минут сорок – может, час. Я еще был на кислороде, но уже мог обходиться без подключения к аппарату. В нашей палате все нормально перенесли. А в других палатах, в коридоре люди мучались – было слышно тяжелое дыхание", - рассказал он.

В ночь, когда в республиканской больнице отключили электричество, в "красной зоне" умерли 12 человек, однако в статистике Минздрава это скачок смертности никак не отражен, заявила корреспонденту "Кавказского узла" медработница, дежурившая в это время в ковидном госпитале. "Я сама видела умерших. Возможно, эти смерти расписали по другим дням, чтобы скрыть ЧП", - предположила сотрудница ковидного госпиталя.

Она также заявила, что в ночь с 19 на 20 августа в "красной зоне" произошло подтопление из-за прорыва водопроводной трубы. "В тот же день видео было опубликовано в паблике «Доска позора» - без пояснения, где именно текла вода. Это было в ковидном госпитале ресбольницы и тоже происходило на моих глазах. Ждали аварийку очень долго. Персоналу в своей экипировке приходилось собирать воду, пока рабочие не устранили утечку. Но Мурашко все эти проблемы не показали. Так – поводили там, где можно. О ситуации в больнице он знает лишь со слов руководства", - указала медработница.

20 августа на странице группы "Доска позора" в Instagram были опубликованы пять видео, на которых видно, как вода стекает с потолка по стенам, заливая электропровода, розетки, а люди в защитной экипировке, масках собирают воду половыми тряпками. "Пока министр здравоохранения РФ в Элисте, пригласите его в приемник "красной зоны"! Пусть посмотрит на условия для заболевших COVID. Вот что творилось сегодня ночью там", - сказано в публикации.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с пресс-службой Минздрава Калмыкии, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию об отключении электричества и количестве умерших пациентов в ночь с 5 на 6 августа, а также о подтоплении помещения в "красной зоне" госпиталя в Республиканской больнице. По данным правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф", с 6 по 26 августа в Калмыкии наибольшее количество смертей от ковида зарегистрированы 10 и 11 августа (по три умерших), а также 26 августа (четыре летальных исхода). В остальные дни зафиксировано по одному-два смертельных случая.

Чиновники отговорили опекуна трех инвалидов от встречи с министром

Жительница Калмыкии Эльзята Горяева, являющаяся опекуном трех инвалидов – ее родителей и брата, заявила корреспонденту "Кавказского узла", что уже 11 лет добивается от республиканских властей решения жилищного вопроса. 20 августа она приехала с матерью к новой детской поликлинике, чтобы рассказать о своей проблеме Михаилу Мурашко, но встретиться с министром здравоохранения России ей не дали.

"У меня мама и брат инвалиды первой группы. Мама недееспособна. Папа – инвалид второй группы. Мы живем на пенсию, снимаем квартиру за 15 тысяч рублей. 11 лет я обращаюсь во все инстанции – и к нашим властям, и в прокуратуру, и к Путину. Не могу добиться, чтобы нам выделили жилье. Хотела рассказать об этом Мурашко. Пришла к поликлинике вместе с мамой – прикатила ее в инвалидном кресле. Меня увидел [руководитель администрации главы Калмыкии Чингис] Бериков. Спросил, что я здесь делаю. Я ему ответила, что он сам знает, зачем я пришла. Тогда он мне сказал, что сейчас приедет машина – мол, какую выберешь квартиру, такую купим. Какие-то парни погрузили коляску в машину и увезли нас с мамой оттуда", - рассказала Горяева.

Свидетелем ее разговора с Бериковым стал кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Санал Убушиев, отметила Эльзята Горяева. "Когда нас уводили, подошел Санал, поинтересовался, что происходит. Я ему сказала, что Чингис Николаевич [Бериков] пообещал мне купить квартиру. Бериков при Санале подтвердил, что купит. Санал хотел снять это обещание на телефон, но на него накинулись какие-то парни, стали оттаскивать в сторону. С Саналом был еще один мужчина – он достал свой телефон, но его тоже скрутили молодые люди в гражданском, выбили у него из рук телефон и вытолкали подальше от входа на территорию поликлиники", - заявила Горяева.

По ее словам, 21 августа она пришла требовать жилье к премьер-министру Калмыкии Юрию Зайцеву, но ее увели и продержали в одном из кабинетов администрации главы республики, пока Мурашко не покинул Дом правительства.

"Зайцев у меня спросил, зачем я пришла – мол, мой вопрос же уже решили. Я ему сказала, что вопрос решен только на словах. Мурашко в это время еще был в Белом доме (Доме правительства Калмыкии. - Прим. "Кавказского узла"). Меня быстро увели в кабинет отдела по рассмотрению обращений граждан и заперли там с начальником этого отдела. Я стала дергать ручку двери и требовать, чтобы открыли. Дверь открыли, но Мурашко уже уехал. Пришла [министр социального развития, труда и занятости Марина] Ользятиева, стала уверять, что руководство республики купит мне жилье, только не надо на них давить. Сегодня (25 августа. - Прим. "Кавказского узла") мне звонила заместитель министра социального развития, сказала, что Бериков и Зайцев не отказываются от своих слов, но надо подождать. Я потребовала, чтобы мне дали какой-то документ, что они обязуются купить – тогда я успокоюсь", - рассказала Горяева.

Она пояснила, что по закону ей положено жилье по месту прописки – в Целинном районе. Но поскольку опекунство над тремя инвалидами – случай исключительный, Горяева настаивает, чтобы ее обеспечили жильем в Элисте. "В Целинном районе нет ни больницы с реанимацией, ни службы скорой помощи. Если что-то случится, то моим родителям, брату просто не успеют оказать медицинскую помощь. Я восемь лет добивалась жилья от [предыдущего главы Калмыкии Алексея] Орлова, и в итоге он согласился выдать квартиру. Чиновники стали готовить соответствующие документы, но не успели – Орлова сняли. Власть сменилась, и мне пришлось начинать все заново", - посетовала 37-летняя женщина.

Руководитель администрации главы Калмыкии Чингис Бериков воздержался от комментариев "Кавказскому узлу" по поводу ситуации с Горяевой, сославшись на то, что находится в командировке. "Поговорим на следующей неделе, когда вернусь", - сказал он 25 августа.

Активистов Съезда ойрат-калмыцкого народа удерживали силой

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Санал Убушиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что готовит жалобу на силовика, который, по его словам, находился у детской поликлиники 20 августа и не принял никаких мер, когда молодые люди применили силу против активистов Съезда ойрат-калмыцкого народа. "Я знаю этого офицера, буду писать жалобу на него персонально. Когда меня какие-то «братки» толкали, трепали, он делал вид, что ничего не происходит. Все это происходило на глазах <силовиков> – они просто смотрели и никак не реагировали", - рассказал Убушиев 25 августа.

Он сказал, что пришел к детской больнице, чтобы поставить перед министром здравоохранения России вопрос о быстровозводимом ковидном госпитале в Калмыкии. "Накануне я обратился к жителям Калмыкии, чтобы они пришли и рассказали Мурашко о реальном положении дел с коронавирусом, поскольку власти замалчивают проблему. Когда пришел, увидел Эльзяту Горяеву, которая была с мамой и разговаривала с Бериковым. Она мне сказала, что Бериков пообещал ей купить квартиру. Я говорю: «Ну, раз такое дело, Чингис Николаевич должен сдержать обещание». Бериков сказал, что отвечает за свои слова. Я полез за телефоном, хотел включить камеру – и тут налетели спортивные ребята, стали меня хватать за руки, выталкивать. В результате меня так и не подпустили ко входу во двор поликлиники", - отметил Убушиев.

Вход охраняли 15-20 молодых людей в гражданской одежде, указал активист Съезда ойрат-калмыцкого народа Улан Дорджиев, который пришел к поликлинике вместе с Убушиевым. "У меня тоже пытались отнять телефон. Пока мне крутили руки, телефон завис, заблокировался, снять видео я не смог. Санала хотели утащить во двор жилого дома. Его жестко трепали. И разговор у этих парней был какой-то блатной: «Ты кто такой» и прочее. Я пытался не дать увести Санала – мало ли что они там сделают. Тогда меня потащили вместе с ним. Потом подошли полицейские, стали спрашивать, что случилось. Вопросы у них были к нам, а не к этим бандюганам. И пока Мурашко не приехал к поликлинике, нас блокировали, не давали подойти ко входу", - рассказал Дорджиев корреспонденту "Кавказского узла".

21 августа в группе "Доска позора" в Instagram были опубликованы два видео, на которых люди в гражданском не дают активисткам оппозиции Валентине Эрдниевой и Сагларе Бахниковой подойти ко входу во двор детской поликлиники. В это время из медучреждения выходит Мурашко, быстро садится в автомобиль и уезжает.

Группа депутатов заявила о провале борьбы с COVID-19 в Калмыкии

Охрану федерального министра "осуществляли гопники", констатировал депутат Народного хурала от "Единой России", член межфракционной парламентской группы Арслан Кусьминов. "Мне об этом инциденте рассказал сам Убушиев. И потом я смотрел видео в соцсетях. Там все однозначно видно. Это позор", - заявил Кусьминов корреспонденту "Кавказского узла".

Представители межфракционной группы не искали встречи с Мурашко, поскольку 2 августа направили письменное обращение в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина и министра обороны страны Сергея Шойгу. "Мы написали, что у нас критическая ситуация с коронавирусом и что республике нужен быстровозводимый ковид-госпиталь, который обеспечит хотя бы для жителей Элисты человеческие условия в стационаре. На сегодня у нас один ковид-госпиталь находится в здании детского технопарка «Кванториум», второй – в общежитии Калмыцкого госуниверситета, и третий – в поликлинике Республиканской больницы. Ни в одном из этих помещений нет реанимации. Мы не просили встречи с Мурашко. Если он приехал по нашему письму, он мог сам пригласить нас на встречу. А бегать, напрашиваться – какой смысл? Все, что мы хотели сказать, сформулировано в обращении к руководству страны", - пояснил Кусьминов.

Текст письма межфракционной группы 20 августа обнародовал на своей странице в Facebook депутат Народного хурала от "Справедливой России" Намсыр Манджиев. "Система здравоохранения Республики Калмыкия не справляется с огромной численностью больных коронавирусной инфекцией – лечебные учреждения как в Элисте, так и в районах республики переполнены, наблюдается нехватка лекарственных средств, отсутствие оперативной диагностики на ранних стадиях заболевания коронавирусной инфекцией. Здравоохранение республики нуждается в помощи федерального центра и дополнительных объемах финансирования", - говорится в обращении.

Публикация сопровождается фотографией обращения с подписями семи депутатов парламента Калмыкии из 27. 4 августа аппарат правительства направил это обращение в Минздрав России, обратил внимание подписчиков Манджиев.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".