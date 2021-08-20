Дагестан остался аутсайдером рейтинга вакцинации

20 августа 2021, 21:05

Обе дозы вакцины от коронавируса в Чечне получили 30,3% населения, а Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия остались на последних местах по доле привитых, сообщил РБК.

Как писал "Кавказский узел", 16 июня глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил ввести жесткие ограничения по коронавирусу в случае низких темпов вакцинации в регионе. Это заявление прозвучало на фоне жалоб местных жителей на принудительную вакцинацию. С 9 июля жителям Чечни, не сделавшим прививку, запрещено посещать мечети. Без сертификатов о вакцинации от коронавируса в республике не обслуживают в магазинах, невозможно даже купить хлеба, пожаловались 7 июля местные жители. В Чечне бюджетников вакцинируют под страхом увольнения, а у непривитых водителей силовики отбирают машины, сообщили правозащитники. В конце июля Кадыров заявил, что не будет ограничиваться вакцинацией 60% взрослого населения, а хочет довести этот показатель до 100%.

Чечня попала в пятерку российских регионов, лидирующих по доле полностью привитого населения. За три недели, к 18 августа, регион улучшил этот показатель с 13,2% до 30,3%. При этом Чечня почти месяц удерживает третье место среди субъектов Федерации по количеству получивших хотя бы одну дозу вакцины. По данным на 18 августа, их там 41,26%, сообщил РБК в сегодняшнем материале "В России сменился регион — лидер по доле вакцинированных от COVID". Статья базируется на данных, запрошенных изданием у региональных властей, и сводках оперативных штабов субъектов Федерации.

Высокими являются показатели вакцинации в Краснодарском крае и Ростовской области, где хотя бы одну дозу вакцины получили от 30 до 35% взрослого населения. Астраханская область входит в группу 25-30%. Хотя бы одну дозу вакцины получили 20-25% жителей Адыгеи, Калмыкии, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Данные РБК противоречат заявлению главы Карачаево-Черкесии, который еще 2 августа заявил, что прививки от коронавируса получило более 40% взрослого населения республики. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным Темрезов указал, что Карачаево-Черкесия - одна из первых по уровню вакцинации в СКФО.

Ингушетия стала в августе лидером по темпам вакцинации. Тремя неделями ранее республика занимала в общероссийском рейтинге третье место с конца, а теперь поднялась на 60-ю строчку по доле начавших вакцинацию и на 61-ю - по количеству полностью привитых. По данным на 17 августа, количество тех, кто сделал хотя бы одну прививку, там выросло с 13,70 до 24,37%, а число полностью вакцинированных — на 9,95 процента.

В пятерку российских аутсайдеров по-прежнему входят Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Дагестан, причем Дагестан остается на последнем месте. По данным на 17 августа, хотя бы одну прививку там сделали 10,41% населения, обе — лишь 7%.

9 июля глава Минздрава России заявил, что Дагестан оказался в зоне риска из-за низких темпов вакцинации от COVID-19. Месяцем ранее врио главы республики Сергей Меликов пообещал уволить глав муниципалитетов, которые не обеспечат достаточные темпы вакцинации, однако не реализовал это намерение. В конце июля вакцинация стала обязательной для сотрудников ряда отраслей, в том числе торговцев и журналистов. Принудительная вакцинация спровоцирует недовольство жителей в преддверии выборов, а также понизит кредит их доверия к Сергею Меликову, поэтому власти республики рассматривают эту меру как исключительную, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Два региона Юга России попали в топ-10 по коэффициенту заболеваемости. Калмыкия, по данным на сегодня, заняла третье место по россии (13,3 случая на 1000 человек). Астраханская область - восьмая, там 8,6 случая на тысячу.

Калмыкия также отличается тем, что там прививают только «Спутником V» и «Спутником Лайт». В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии готовы использовать и альтернативные вакцины, но их нет в наличии, указано в публикации РБК.

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