Бадмаев подал в суд на избирком Калмыкии после отказа в регистрации на выборах

14 августа 2021, 05:42

Избирком Калмыкии отказал в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Госдумы самовыдвиженцам Валерию Бадмаеву и Валентине Эрдниевой из-за того, что они не собрали необходимое количество подписей в свою поддержку. Бадмаев оспорил это решение в Верховном суде республики.

Как информировал "Кавказский узел", Избирательная комиссия Калмыкии 4 августа завершила прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы. Двое самовыдвиженцев - Анатолий Лиджиев и Дмитрий Бурнинов - не сдали документы, на рассмотрении оставались документы еще двоих - Бадмаева и Эрдниевой. При этом председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Бадмаев признал, что не смог собрать необходимое количество подписей. Он 31 июля заявил о дискриминации беспартийных кандидатов, которые вынуждены в условиях пандемии и жары собирать почти семь тысяч подписей. С ним согласны самовыдвиженцы Бурнинов и Эрдниева.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Избирательная комиссия Калмыкии отказала в регистрации всем четверым самовыдвиженцам, но зарегистрировала всех кандидатов, выдвинутых партиями. Процедуру регистрации успешно прошли десять кандидатов в депутаты Госдумы: Петр Вышкварок (ЛДПР), Владимир Бамбаев ("Российская партия свободы и справедливости"), Санал Боваев ("Партия пенсионеров за социальную справедливость"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия"), Санал Убушиев (КПРФ), Андрей Чиджиев ("Новые люди"), Цэрен Очир-Горяев ("Родина"), Бадма Башанкаев ("Единая Россия"), Елена Котенова ("Яблоко"), Хонгор Марилов ("Гражданская платформа"), следует из сообщения на сайте избиркома республики.

"Кандидатам Эрдниевой В.В. и Бадмаеву В.А., выдвинутым в порядке самовыдвижения, окружной избирательной комиссией по одномандатному избирательному округу «Республика Калмыкия – Калмыцкий одномандатный избирательный округ №15»… в регистрации отказано в связи с представлением недостаточного количества подписей для регистрации", - говорится в сообщении.

Валерий Бадмаев 13 августа сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что подал иск в суд с требованием отменить решение избирательной комиссии, не зарегистрировавшей его кандидатом в депутаты Госдумы из-за недостаточного количества собранных подписей.

"Я требую отменить решение избиркома, поскольку считаю, что норма закона о сборе подписей трех процентов населения региона не соответствует нынешней ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Эта норма противоречит указам президента, главы республики об ограничительных мерах. Самовыдвиженцы не смогли собрать необходимое количество подписей, в том числе из-за психологического состояния населения, вызванного пандемией. Люди просто боятся контактировать со сборщиками подписей", - заявил он.

Административное исковое заявление Бадмаева поступило в суд 12 августа и принято к производству 13 августа судьей Галиной Панасенко. Судебное заседание назначено на 10.00 мск 17 августа. Ответчиком по делу выступает Избирком Калмыкии, говорится в карточке дела на сайте Верховного суда республики.

Требования ЦИК по сбору подписей для самовыдвиженцев в условиях сложной эпидемиологической ситуации невыполнимы, заявила активист Съезда ойрат-калмыцкого народа, предприниматель Валентина Эрдниева, комментируя на своей странице в Instagram отказ избиркома в ее регистрации на выборах. "Было собрано около тысячи подписей, сдала меньше, так как в подписных листах много ошибок. Сегодняшняя политическая ситуация такова, что процедура сбора подписей кандидатов самовыдвиженцев направлена на отсечение… неугодных конкурентов", - написала Эрдниева 12 августа.

Активисты в Калмыкии формируют "полк" наблюдателей к выборам

Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа решил поддержать на выборах выдвинутого КПРФ кандидата в депутаты Госдумы Санала Убушиева и создать команду независимых наблюдателей, отметил Валерий Бадмаев.

"Сегодня [13 августа] на заседании конгресса [исполкома съезда] большинством голосом было решено поддержать Убушиева как одномандатника. Ни за КПРФ, ни за какую другую партию съезд как надпартийная структура агитировать не будет. С партиями, за исключением «Единой России», мы будем сотрудничать в организации наблюдения на выборах. Исполком займется созданием команды независимых наблюдателей", - сказал он.

29 мая Съезд ойрат-калмыцкого народа утвердил список из восьми потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, которых рекомендовал политическим партиям для выдвижения на выборах 17-19 сентября. 24 июня КПРФ выдвинула активиста съезда, руководителя общественного движения "Наша Калмыкия" Санала Убушиева как по партийному списку, так и одномандатником по Калмыцкому округу. Федеральное руководство партии "Яблоко" 3 июля отказалось регистрировать Бадмаева кандидатом в депутаты от партии, несмотря на то что региональное отделение рекомендовало его кандидатуру. Позже стало известно, что "Яблоко" выдвинуло участницу Съезда ойрат-калмыцкого народа Елену Котенову. Рекомендованный съездом самовыдвиженец Дмитрий Бурнинов не смог собрать необходимое количество подписей и не стал сдавать в избирком документы на регистрацию.

Участники движения "Элиста – это наш город" уже месяц ведут работу по организации наблюдения на предстоящих выборах депутатов Госдумы и готовы ко взаимодействию в этом вопросе со Съездом ойрат-калмыцкого народа, заявил "Кавказскому узлу" активист Церен Басангов.

"17 июля мы создали страницы «Твой выбор» в соцсетях, где агитируем подписчиков вступить в созданный нами «Наблюдательный полк», чтобы всем вместе контролировать выборы. У нас в республике 234 избирательных участка. Наша цель – подготовить тысячу наблюдателей. По три человека на каждый участок – это 703 наблюдателя, плюс нам понадобятся люди, которые будут координировать работу, водители, юристы и другие помощники. На сегодня уже 170 человек предоставили нам свои данные, чтобы их зарегистрировали в качестве наблюдателей. Работа идет по нарастающей – каждый, кто приходит к нам на учебу, привлекает своих родственников, друзей, знакомых", - рассказал Басангов.

За оставшийся месяц активисты "Наблюдательного полка" наберут необходимое количество сторонников, чтобы закрыть все избирательные участки, уверен активист. "Мы намерены не просто набрать какое-то количество наблюдателей и защитить голоса, насколько это возможно. Наша цель – именно все голоса. И, судя по динамике, мы уверены, что справимся с задачей. Мы знаем, что некоторые члены комиссий уже отказываются от работы на избирательных участках, потому что боятся огласки и уголовной ответственности за фальсификацию выборов. К нам на учебу приходили три члена участковых избирательных комиссий – решили стать наблюдателями. Они поделились с нами опытом работы с «той стороны»: на что следует обратить внимание и как противостоять нечестным приемам комиссий", - рассказал Басангов.

"Наблюдательный полк" также создает базу данных жителей республики, которые не собираются участвовать в выборах, добавил он. "Эти данные нам понадобятся, чтобы сверять списки на избирательных участках. Допустим, человек живет где-то в Европе и не собирается приезжать в Калмыкию, чтобы проголосовать. Он нас предупреждает об этом заранее. И мы будем следить, чтобы его подписью не воспользовались на участке, к которому он прикреплен. У нас есть и другие задумки, но о них лучше не рассказывать заранее", - сказал активист.