Участники съезда ойрат-калмыцкого народа вступили в предвыборную гонку

11 июля 2021, 03:27

Председатель исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа, журналист Валерий Бадмаев подал документы для регистрации в избиркоме в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Бадмаев идет на выборы самовыдвиженцем. КПРФ выдвинула участника съезда, руководителя общественного движения «Наша Калмыкия» Санала Убушиева кандидатом в депутаты по калмыцкому одномандатному округу.

Как писал «Кавказский узел», 29 мая в Элисте прошел III съезд ойрат-калмыцкого народа. Его участники заявили, что экономика Калмыкии находится в упадке, а проблема дефицита питьевой воды в республике не решается властями. Делегаты потребовали отправить в отставку главу Калмыкии Бату Хасикова и внести изменения в Конституцию республики. Активисты также сообщили о подготовке нового Избирательного кодекса Калмыкии. Кроме того, съезд утвердил список из восьми потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, которых будет рекомендовать политическим партиям для выдвижения на выборах 17-19 сентября.

Главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев сдал документы в избирком республики 9 июля. Для регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы ему потребуется собрать более шести тысяч подписей, сообщил журналист корреспонденту «Кавказского узла».

«По закону нужно набрать три процента от численности населения Калмыкии и плюс пять процентов к полученной цифре – получается 6 732 подписи. Если подписные листы успешно пройдут проверку в избиркоме, меня зарегистрируют кандидатом в депутаты. Конечно, шансов, что меня зарегистрируют, мало. Тем не менее, я хочу использовать сбор подписей для более тесного общения с населением. Буду объяснять, почему я выдвигаюсь. Рассказывать, какие стратегические задачи стоят перед оппозицией. Нынешние выборы, скорее, будут «обкаткой» перед выборами в Народный хурал в 2023 году. Надо готовиться уже сейчас, тем более что через два года в стране, возможно, произойдут тектонические сдвиги», - заявил Бадмаев.

Федеральное руководство партии «Яблоко» 3 июля отказалось регистрировать Бадмаева кандидатом в депутаты от партии, несмотря на то, что региональное отделение рекомендовало его кандидатуру, рассказал главред «Современной Калмыкии». «Председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев был на съезде партии, лично рекомендовал мою кандидатуру. Но, видимо, потому, что я выступал в поддержку Алексея Навального, съезд решил меня не выдвигать. Партии всегда будут преследовать свои меркантильные цели, поэтому нам в республике нужна надпартийная структура. Сегодня такой структурой является съезд ойрат-калмыцкого народа. Именно поэтому мы так настаивали на его проведении», - сказал Бадмаев.

По его словам, в первый день работы 10 июля ему предложили помощь в сборе подписей 13 человек. «Думаю, за два дня человек сорок соберу. И начну проводить встречи с избирателями. Я уже имею право на устную агитацию – без использования СМИ», - отметил глава исполкома съезда.

В начале июня о своем намерении выдвинуться кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» заявлял активист съезда ойрат-калмыцкого народа, общественный деятель Савр Дакинов. Однако 2 июля он объявил о решении отказаться от участия в выборах, объяснив это тем, что партия поддерживает лояльные власти кандидатуры. «Мое решение принять участие в выборах было обусловлено вашим доверием и тем, чтобы дать надежду на выбор и справедливость! Что не только полностью лояльные и системные могут принять участие, но и те, кто отстаивает права и интересы своего народа! Но что вам хочу сказать: выбора и выборов у вас не будет! Будут выставлены полностью лояльные кандидаты, которые будут ориентированы на обслуживание интересов власти, а не на отстаивание прав и интересов нашего народа! Такая политическая реальность!», - обратился к подписчикам Дакинов на своей странице в Facebook.

Съезд КПРФ, на котором была поддержана кандидатура Санала Убушиева, прошел 24 июня. Но о своем выдвижении кандидатом в депутаты Госдумы руководитель движения «Наша Калмыкия» объявил в соцсетях лишь 9 июля.

«До официального заявления нужно было уладить кое-какие внутрипартийные формальности. На следующей неделе я сдам в избирательную комиссию документы на выдвижение. И до 4 августа я должен сдать уже дополненный пакет документов на регистрацию. В свою очередь избирком обязан в течение десяти дней вынести постановление либо о регистрации меня в качестве кандидата в депутаты, либо об отказе в регистрации», - пояснил Убушиев корреспонденту «Кавказского узла».

Руководитель движения «Наша Калмыкия» выдвинут как по партийному списку, так и единственным кандидатом по калмыцкому одномандатному округу от КПРФ. «Мне известно, что уже есть команда от властей о недопущении на выборы «неугодных» депутатов – в частности, меня. Но я все же рассчитываю, что меня зарегистрируют, поскольку выдвигаюсь от парламентской партии и мне не нужно проходить муниципальный фильтр. Документов для регистрации не очень много и все они уже подготовлены. Так что, по идее, сложностей с регистрацией не должно возникнуть», - заверил Убушиев.

В Калмыкии под лозунгом «За честные выборы» объединились несколько политических сил: межфракционная группа депутатов Народного хурала, куда входят представители «Единой России», КПРФ и «Справедливой России»; съезд ойрат-калмыцкого народа и движение «Элиста – это наш город», отметил Убушиев.

«5 июля у нас было собрание с ребятами из движения «Элиста – это наш город». Они решили пойти на выборы в качестве наблюдателей и будут агитировать к участию в контроле за избирательным процессом всех неравнодушных граждан Калмыкии. Некоторые из активистов уже были наблюдателями на муниципальных выборах. Они имеют определенный опыт и предлагают свои «фишки», методы наблюдения на выборах. Первое, что активисты отметили на собрании: надо развеять миф, что быть наблюдателем – сложно. Многих отпугивает именно это. Хотя подготовка занимает буквально несколько часов. Ребята сами в этом убедились. И они увидели, что даже в Элисте в участковых избирательных комиссиях встречаются люди, которые не знают избирательное законодательство», - сказал Убушиев.

Активисты движения «Элиста – это наш город» намерены контролировать процесс голосования вне зависимости от того, зарегистрирует ли избирком кандидатов в депутаты, рекомендованных съездом ойрат-калмыцкого народа, заявил корреспонденту «Кавказского узла» активист движения Иван Чучеев.

«Мы решили включиться в избирательный процесс, чтобы по возможности предотвратить фальсификации. Де-юре законодательные органы – самые важные органы в структуре любого государства. И от того, какие люди выдвигаются в депутаты, зависит будущее страны, ее экономика и все сферы жизни. К тому же опыт участия в выборах пригодится нам в будущем. Я впервые буду наблюдателем, хочу узнать весь процесс изнутри», - отметил Чучеев.

Первым делом активисты «Элиста – это наш город» создадут «профильные аккаунты в соцсетях», где будут вести разъяснительную работу и налаживать контакты с теми, кто захочет стать наблюдателем, пояснил Чучеев. «Но этим мы, конечно, не ограничимся. Будут личные встречи с какими-то инициативными группами, отдельными гражданами, нашими сторонниками. Мы имеем опыт проведения крупных митингов и хотим использовать свои навыки на предстоящих выборах», - добавил активист.