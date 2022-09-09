В Элисте избит корреспондент "Кавказского узла"

09 сентября 2022, 10:01

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Несколько человек избили в Элисте корреспондента "Кавказского узла" Бадму Бюрчиева, сообщил сам журналист, связав нападение со своей деятельностью.

Нападение произошло около 21.15 мск 8 сентября, когда Бюрчиев возвращался домой. "На скамейке сидели и рядом со скамейкой стояли несколько человек. Я на них сначала не обратил внимания. Потом сидевшие стали быстро вставать со скамейки. У меня в руках были две пятилитровые бутылки воды, на спине рюкзак. Среагировать не успел. Меня окружили и стали бить по голове со всех сторон. Я упал через небольшую ограду, под дерево. Меня сверху ударили еще несколько раз по голове. И потом эти люди убежали", - сообщил он.

По словам Бадмы Бюрчиева, нападавшие были одеты "во все темное". "На головах были капюшоны, кепки. Лиц я не разглядел. Свидетельница вызвала полицию. Она сказала, что было четыре человека. Мне показалось, что пять", - рассказал он.

Бюрчиев предположил, что избиение связано с его оппозиционной либо журналистской деятельностью. "Потому что люди явно готовились, ждали. Ничего из вещей у меня не взяли. В конце один из нападавших матом спросил: "Будешь еще (писать, говорить?). Полиция приехала быстро. Я им рассказал то же самое. Друзья предполагают, что избиение связано с публикацией в моем Telegram-канале "Хроники Зангези", в которой я подшутил над [главой Калмыкии Бату] Хасиковым", - сообщил Бадма Бюрчиев.

По состоянию на 09.59 мск, на Telegram-канал "Хроники Зангези" подписаны 379 пользователей.

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