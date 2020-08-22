Арслан Кусьминов после нападения. скриншот видео https://www.facebook.com/people/Арслан-Кусьминов/100006289414442

22 августа 2020, 04:35

Хасиков взял на контроль расследование нападения на Кусьминова

Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что лично проследит за ходом расследования нападения на депутата Народного хурала Арслана Кусьминова. Версия об избиении парламентария по политическим мотивам должна рассматриваться как приоритетная, считает коллега Кусьминова Наталья Манжикова. Спикер парламента Анатолий Козачко призвал не связывать инцидент с депутатской деятельностью пострадавшего.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа Арслан Кусьминов сообщил, что на него напали "молодые люди с дубинками", когда он шел вместе с юристом Саналом Убушиевым по улице Гагарина.  Депутат отказался от госпитализации и обратился в полицию по факту своего избиения. Нападение связано с его политической деятельностью, поскольку конфликтов на бытовой почве у него ни с кем не было, уверен Кусьминов.

По факту избиения Кусьминова следователи управления МВД по Элисте возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ), сообщил 21 августа корреспонденту «Кавказского узла» юрист Санал Убушиев. Отметим, санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

"По словам следователей, у них пока нет прямых доказательств, что нападение связано с депутатской деятельностью Кусьминова", - сказал Убушиев.

Куусьминов оппонирует действующей власти, отметила руководитель фракции «Справедливой России» в Народном хурале Наталья Манжикова

«Кусьминов на последней сессии хурала (28 июля – прим. "Кавказского узла") возмутился тем, что спикер Анатолий Козачко постоянно отключает микрофоны, не дает выступать депутатам. Ранее Кусьминов подавал заявление, чтобы создать депутатскую комиссию по рассмотрению вопроса о распределении премий руководства республики... Козачко не дал ход этим инициативам. Комиссии созданы не были, вопрос их создания даже не рассматривался», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Манжикова также отметила, что Кусьминов был в числе депутатов, которые на последней сессии парламента поддержали ее предложение рассмотреть вопрос «о бездействии и неисполнении полномочий спикером Народного хурала». «В итоге вопрос в повестку не был включен. Но меня поддержало довольно много людей – при том, что депутатов от «Справедливой России» в хурале только двое... за предложение голосовали и представители КПРФ и часть представителей «Единой России», в том числе Арслан Кусьминов. Многие депутаты недовольны тем, что им постоянно затыкают рот, когда поднимаются острые вопросы», - считает депутат.

Отметим, что на своих страницах в социальных сетях "Вконтакте", Facebook, Instagram Арслан Кусьминов в этом году не публиковал критических материалов в отношении представителей властей. Большинство публикаций посвящены проблемам бизнес-сообщества и развитию солнечной энергетики в республике.

Расследование нападения на депутата Народного хурала Арслана Кусьминова должно быть «максимально тщательным и прозрачным», заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. «Данный инцидент обсудил с правоохранительными органами... Все виновные должны понести заслуженное наказание», – приводятся его слова на сайте главы Калмыкии. Хасиков заверил, что будет «лично следить за ходом расследования».

Председатель Народного хурала Анатолий Козачко призвал жителей Калмыкии не делать "скоропалительных выводов, тем более, связывать это (нападение на Кусьминова) с депутатской деятельностью". "Арслан Борисович является одним из активных депутатов, который может высказать свое мнение. Но мы к этому относимся положительно", - приводятся его слова на сайте Народного хурала Калмыкии.

Комментариями МВД по Калмыкии относительно дела о нападении на Кусьминова «Кавказский узел» пока не располагает.

Примечание:

"Активист потребовал отставки председателя парламента Калмыкии", "Суд подтвердил наказание лидеру "Яблока" в Калмыкии за народный сход", "Противники Трапезникова потребовали референдума о выборах мэра Элисты".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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