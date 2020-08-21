Избитый депутат парламента Калмыкии исключил нападение по неполитическим мотивам

21 августа 2020, 05:23

Депутат Народного хурала Арслан Кусьминов отказался от госпитализации и обратился в полицию по факту своего избиения. Нападение связано с его политической деятельностью, поскольку конфликтов на бытовой почве у него ни с кем не было, уверен депутат.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа Арслан Кусьминов сообщил, что на него напали "молодые люди с дубинками". Депутат связал инцидент со своими критическими высказываниями в адрес руководства республики.

Нападение произошло на улице Гагарина (в центре Элисты - Прим. "Кавказского узла") примерно в 21.00 мск 20 августа, заявил Арслан Кусьминов корреспонденту "Кавказского узла".

"Мы шли с Саналом Убушиевым (юристом, активистом движения "Элиста - это наш город" - Прим. "Кавказского узла") в сторону чайханы "Тамерлан". Из кустов вышли двое молодых ребят - в масках, капюшонах - и направились к нам. Я шел чуть впереди Санала. Когда эти двое поравнялись со мной, один из них нанес удар дубинкой в район правового виска, второй - добавил дубинкой в область затылка. Я упал, сгруппировался, попытался закрыть руками голову, но все равно получил еще порядка четырех - пяти ударов дубинками в область затылка и шеи. Санал с криком стал набегать на них, и они убежали в сторону библиотеки (Национальной библиотеки им.Амур-Санана - Прим. "Кавказского узла"), а там уже скрылись", - рассказал Кусьминов.

Депутат сообщил, что сразу после нападения он обратился в полицию и поехал в больницу "снимать побои". От госпитализации Кусьминов отказался.

"Состояние относительно удовлетворительное, хотя однозначно получил сотрясение мозга. Было головокружение. На голове - гематома, сильное рассечение. Отбита рука, которой прикрывался. Мне сделали рентген, компьютерную томографию, прививку от столбняка, поскольку рана открытая. Предложили лечь в больницу, наложить швы - я отказался. Сейчас (01.20 мск 21 августа - Прим. "Кавказского узла") получим справку о побоях и передадим ее в горотдел (управление МВД по Элисте - Прим. "Кавказского узла")", - заявил пострадавший. Также у депутата намечена встреча с судмедэкспертом, сообщил он.

Кусьминов предположил, что его "попытались заткнуть" политические оппоненты.

"Никаких конфликтов у меня не было уже больше десяти лет. Никаких долгов ни передо мной, ни у меня нет. Единственное, что возможно - на меня напали в связи с моими политическими высказываниями. Я высказывался и писал депутатские запросы насчет распределения премий по министерствам (по итогам 2019 года - Прим. "Кавказского узла"), по работе Элистинского городского собрания и мэрии - обращал внимание на генплан Элисты и возможную коррупционную составляющую из-за неправомерной, на мой взгляд, работы администрации города. Видимо, какие-то оппоненты таким образом попытались заткнуть меня", - сказал депутат.

Нападавшие были местными молодыми людьми, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" очевидец произошедшего, юрист Санал Убушиев.

"Они были в темной одежде и темных масках. Но маски не закрывали все лицо, это медицинские маски, только не аптечные, а тряпичные. Я успел увидеть, что это были молодые калмыки. Когда они напали на Арслана, я был в метрах четырех от него. Поскольку у них были дубины, я стал искать глазами какую-нибудь палку, но потом увидел, что Арслан уже лежит - и побежал на них. Они убежали. У меня ощущение, что специально ждали Арслана, потому что со мной они даже не стали связываться", - отметил Убушиев.