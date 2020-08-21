Депутат парламента Калмыкии избит неизвестными

21 августа 2020, 02:31

Депутат Народного хурала Арслан Кусьминов заявил, что неизвестные напали на него в центре Элисты и избили. Кусьминов связал инцидент со своей политической деятельностью, а пользователи соцсети призвали наказать участников нападения.

О нападении в центре Элисты депутат Народного хурала от «Единой России» Арслан Кусьминов сообщил на своей странице в Instagram в ночь на 21 августа.

Арслан Кусьминов - депутат Народного хурала с 18 сентября 2018 года. Является членом комитета по бюджету, экономической политике, предпринимательству и собственности. Состоит во фракции «Единой России», следует из справки на странице Народного хурала Калмыкии

"Я Кусьминов Арслан Борисович, депутат Народного хурала. На меня сейчас было совершено нападение в районе улицы Гагарина – двумя молодыми людьми с дубинками. Били в область головы, целенаправленно. Поджидали", - сказал он на размещенном в соцсети видеоролике "Нападение было связано с моей политической деятельностью, моими высказываниями", - предположил депутат. При этом он показал свой затылок, на котором видна рана и запекшаяся кровь.

К 01.40 мск 21 августа публикация набрала 427 просмотров, ее прокомментировали 10 раз. Пользователи соцсети возмутились нападением на депутата.

«Пусть найдут виновных и накажут по всей строгости закона!... Тебе здоровья и сил!» - написала пользователь соцсети valentilari.

«Какой-то жест отчаяния. Значит, на сессии хурала ты сказал все в цвет», - предположил kyrgn.

"Только не останавливайся, сил тебе", - поддержал его aleksandrushanov.

28 июля на 17-й сессии Народного Хурала Кусьминов раскритиковал председателя Народного хурала Анатолия Козачко за препятствование в проведении депутатской проверки по распределению премий среди министерств по итогам 2019 года. "Я хочу провести эту депутатскую проверку... я не услышал поддержки председателя [Народного хурала]. Такое ощущение, что есть депутаты, которым есть что сказать", - сказал Кусьминов на видеозаписи, опубликованной на сайте Народного хурала республики.

Он также призвал Козачко не допускать вмешательства властей в работу парламента республики. «Не позволять никому вмешиваться, указывать депутатам, кому и какие вопросы задавать... Будь то глава республики - он такой же избранный, как и мы», - заявил Кусьминов.

В ответ на это спикер Народного хурала порекомендовал депутатам «не перегибать и не преувеличивать свои возможности». «Даже если глава [республики] здесь присутствует и сделал какое-то замечание – он закон подписывает. Мы с вами рассматриваем закон», - сказал Анатолий Козачко.