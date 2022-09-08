Инициатор разгона митинга в Магасе выразил недоверие ингушским силовикам

08 сентября 2022, 20:22

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший замглавы МВД Ингушетии Михаил Полещук обратился к Владимиру Путину с просьбой перевести расследование его уголовного дела в любой регион за пределами Ингушетии. Полещук считает уголовное преследование местью за разгон протестующих в Ингушетии в 2019 году.

Как писал «Кавказский узел», во время протестов в Ингушетии в 2019 году, вызванных пересмотров границ с Чечней, заместитель главы МВД Ингушетии Михаил Полещук отдавал приказ о вытеснении митингующих с площади. На суде 21 июля 2021 Михаил Полещук сообщал, что в ночь перед столкновениями с активистами в Магасе глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава известил его о решении оперативного штаба о силовом выдавливании активистов с площади. Это решение было согласовано с руководством МВД России. Тринадцать полицейских, уволенных после митинга в Магасе за отказ применить силу к активистам, были обвинены в неисполнении приказа.

26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Михаил Полещук, вышедший на пенсию более двух лет назад, стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий при оплате госконтракта на строительство многоквартирного дома для сотрудников МВД. В своем обращении он просит президента Путина взять следствие под личный контроль, дав соответствующие поручения генпрокурору России и главе СКР.

Также Полещук настаивает на передаче дела "в любое другое следственное подразделение, расположенное за пределами Республики Ингушетия", так как больше не чувствует защиты со стороны государства, следует из обращения отставного силовика, опубликованного изданием Lenta.ru.

О том, что следователи в Ингушетии возбудили против него уголовное дело, Полещук узнал из публикации Telegram-канала "Фортанга" 31 августа. Согласно этой публикации, ущерб от превышения полномочий оценивается в 17 млн рублей. Полещук утверждает, что годом ранее доследственная проверка не выявила никаких нарушений с его стороны.

По словам Полищука, он сомневается в объективности ингушских следователей, считая свое преследование "местью за бескомпромиссные действия во время беспорядков". "Многие жители республики были недовольны разгоном митинга и осуждением влиятельных старейшин, соответственно, они могут относится ко мне заведомо негативно, как к главному «виновнику»", - пишет он в обращении к Путину.

Полещук намекает, что его преследование может деморализовать других силовиков. "Если другие сотрудники органов правопорядка увидят, что спустя годы после выхода на пенсию они могут стать жертвами мести, будут ли они добросовестно исполнять свои обязанности?» - задается он вопросом.

Подписчики в Instagram* правозащитника и юриста Магомеда Муцольгова скептически отнеслись к опасениям бывшего замглавы МВД Ингушетии. «Обращаться можно хоть к Папе римскому, но почему вам нужно делать скидку? Получается, что вы не доверяете правоохранительной системе? Тогда любой может заявить, что предвзято относятся к нему» – написал dzugon35 в комментариях к посту об обращении Михаила Полещука. «Ишь как повернул, так уж и месть!» – заметил пользователь mamina_stryapnya.

Telegram-канал «Зона Кавказа» прокомментировал сегодня републикацию сообщения, напомнив о безуспешных попытках защиты Заремы Мусаевой перевести судебный процесс по ее делу за пределы Чечни. "Ну да, почему бы не перенести? Как, например, перенесли дело Заремы Мусаевой из Чечни в другой регион", - написал администратор канала.

«Когда был заместителем министра внутренних дел республики Ингушетия, на его взгляд было все законно и суды были справедливыми. Как только его коснулось правосудие, так всё?» – рассуждает пользователь ЯЯ в комментарии к посту в канале «Зона Кавказа».

"А следствие против фигурантов, находящихся с его помощью в тюрьме – объективно?" – поинтересовался Багаудин М. под постом "Фортанги" на Facebook*.

Информация о задержаниях противников соглашения о границе с Чечней собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.