Юристы сочли предвзятым уголовное дело в отношении ингушских полицейских

20 августа 2022, 05:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ингушские полицейские, обвиняемые в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в марте 2019 года, профессионально выполнили работу, но за это им грозит наказание, отметил правозащитник и юрист Магомед Муцольгов. Благодаря действиям обвиняемых удалось избежать кровопролития, считает адвокат Магомед Куриев. Полицейские действовали строго по закону, заявила адвокат Татьяна Окушко.

Как писал "Кавказский узел", суд в Железноводске слушает дело 12 полицейских, обвиненных в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году. Силовики заявили суду о своей невиновности. Командир батальона, где служили обвиняемые, в качестве свидетеля подтвердил суду, что действия подсудимых на митинге помогли избежать худшего варианта развития событий. На заседании суда 18 августа прокуратура попросила назначить по 2,5 года колонии 12 полицейским.

Дело было передано в суд 31 января. На скамье подсудимых Умалат Белхороев, Ваха Гандалоев, Бексултан Даурбеков, Иса Евлоев, Ибрагим Карахоев, Беслан Сайнароев, Тимерлан Толдиев, Темирлан Умаров, Беслан Хамхоев, Тимур Хамчиев, Исмаил Цечоев и Рамазан Экажев. Всем им инкриминируется часть 2 статьи 286.1 Уголовного кодекса России.

На заседании суда представитель прокуратуры заявил, что вина обвиняемых доказана материалами дела и показаниями свидетелей. По мнению обвинения, во время проведения несанкционированного митинга в Магасе 27 марта 2019 года бывшие сотрудники ППСП самовольно покинули оцепление и примкнули к митингующим. Гособвинитель заявил, что бывшие полицейские нарушили закон «О полиции», дисциплинарный устав МВД и приказ министра МВД по республике Ингушетия, воспрепятствовали деятельности сотрудников нацгвардии.

В своём ответном слове адвокат Висит Цороев указал, что обвинение в отношение его подзащитных не нашло своего подтверждения. Адвокат сослался прежде всего на показания свидетелей, которых допрашивали в суде, в том числе чиновников ингушского МВД, как бывших, так и действующих.

Цороев отметил, что благодаря действиям его подзащитных, которые обвинение считает преступными, удалось предотвратить кровопролитие и убедить митингующих прекратить акцию протеста. Защитник попросил суд полностью оправдать бывших полицейских и прекратить их уголовное преследование.

Выслушав позиции сторон, судья объявил перерыв. На следующем заседании, дата которого ещё не определена, планируется выступление обвиняемых с последним словом и оглашение приговора.

Правозащитник и юрист Магомед Муцольгов считает, что подобного судебного процесса просто не должно было быть в правовом государстве. «Люди при погонах выполнили свою работу и выполнили профессионально. МВД, полиция предназначена для обеспечения безопасности граждан. Их задача была выполнена, кровопролития не было. А его было не избежать, если бы начался штурм, да еще с участием бронетехники», - сказал он 19 августа корреспонденту "Кавказского узла".

Он уверен, что некоторые чиновники были заинтересованы в том, чтобы это кровопролитие состоялось, чтобы была причина обезглавить оппозицию и арестовать всех, кто был в то утро на автопарковке и кого власть считала зачинщиками нарушения правопорядка в республике. «Понятно, эти ребята своим поступком, тем, что они встали между митингующими и росгвардейцами, сорвали это столкновение, тем самым снизив градус напряженности основной части митингующих, среди которых была значительная часть молодежи», - сказал правозащитник.

По его мнению, судят тех, "кого по идее нужно было награждать и повышать в звании". "Но на их примере власть, руководство МВД дает понять всем сотрудникам этой структуры, что выполнять нужно приказы начальства - не важно, законны они или нет», - считает Муцольгов.

Адвокат Магомед Куриев считает дело бывших полицейских парадоксальным. «Перед силовыми структурами тогда, 27 марта 2019 года была поставлена конкретная задача - прекратить несанкционированный митинг. Но руководящий состав МВД и Росгвардии никак не могли между собой договориться, что предпринять, чтобы оперативно провести необходимые мероприятия и прекратить митинг. А обстановка накалялась, и было видно, что еще немного - и может произойти непоправимое. И вот именно в этот момент в результате действий молодых сотрудников ППС, в результате уговоров, убеждений удалось избежать конфликта, который неминуемо привел бы к кровопролитию. То, что должны были сделать представители власти и силовики, сделали 15 молодых сотрудников ППС. И теперь, получается, что именно за это их судят. Что это? Профессиональная зависть? Видимо, трудно согласиться, когда рядовой состав и младший офицер добиваются того, что не смогли сделать старшие офицеры. Кто-то из руководящего состава был обижен, что все лавры достались не им, а молодым ребятам. И тогда они дали разнарядку – их наказать», - предполагает адвокат.

По его словам, погоны с большими звездами, ордена и медали – это, конечно, простых людей впечатляет. «Но на Кавказе принимают и понимают, когда к людям приходишь и разговариваешь с ними по-человечески. Есть ингушская пословица: «Красивое слово гору растопило». Вот и все секреты общения с людьми», - сказал Куриев корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат участвовал в гражданском процессе о восстановлении этих сотрудников ППС на службе. «При рассмотрении таких дел обязательно участие прокуратуры. Я спросил присутствующую на процессе сотрудницу прокуратуры, какое, на ее взгляд, виновное действие есть в поступках этих парней? И она ответила: «Их физическое нахождение там, на митинге, влияло на авторитет государства». Это даже обвинением нельзя назвать, это непонятно что», - возмутился адвокат.

Он вспоминает, что при рассмотрении митингового дела допрашивался полковник - бывший начальник управления обеспечения общественного порядка МВД РИ. « По его словам, опираясь на оперативные данные, к утру 27 марта до пяти тысяч молодых людей прятались в Магасе по дворам недалеко от автопарковки, имея при себе различные предметы, которыми они намеревались, по всей видимости, воспользоваться, если бы росгвардейцы начали разгонять митингующих», - поделился адвокат воспоминаниями свидетеля.

«Я не берусь комментировать ход уголовного процесса над этими ребятами. Но есть видеоматериал, который просматривали и в гражданском процессе, наверняка, знакомы с этим видео и в Железноводском горсуде. На этом видео есть момент, когда парни из числа митингующих довольно жестко, применяя силу, ответили на одну из неудавшихся попыток разгона собравшихся. В результате несколько росгвардейцев получили реальные увечья и не смогли отступить на безопасное расстояние. Росгвардейцы этих раненых и получивших увечье товарищей оставили на растерзание разбушевавшейся толпе, которая в горячке бывает неуправляемой. И именно эти пепеэсники вытаскивали этих двоих ребят буквально на себе в безопасное место. На процессе судья признал этот факт и сказал, что помощь сослуживцам приветствуется. Однако руководство МВД Ингушетии сделало вид, что этого факта не существует», - заметил адвокат.

По мнению адвоката Татьяны Окушко, заявление прокурора, что обвиняемые нарушили закон «О полиции», устав МВД и приказ министра, глубоко ошибочно. «На мой взгляд сотрудники ППС действовали согласно букве закона», - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Она напомнила, что согласно приказа МВД России от 29 января 2008 года N 80, сотрудники подразделений ППСП в соответствии с поставленными задачами и в пределах своей компетенции исполняют обязанности и реализуют права в соответствии со статьями 12 и 13 ФЗ «О полиции». «В этом законе говорится, что в обязанности полиции входит: прибывать незамедлительно на место совершения преступления, административного правонарушения, место происшествия, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасность, обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, и других общественных местах, обеспечивать безопасность граждан, предупреждать и пресекать противозаконные действия на постах патрулирования», - рассказала адвокат.

По ее мнению, бывший полицейские действовали строго по закону, ни на йоту его не нарушая. «В ситуации, происшедшей на митинге 27 марта 2019 года, пятнадцать сотрудников ингушского ОБ ППСП явились образцом защитников правопорядка, которые внушили доверие митингующим, предотвратили реальную угрозу погромов, чем спасли жизнь и достоинство людей находившихся на площади. Их не судить, а награждать нужно», - уверена Татьяна Окушко.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее, 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова – к 9 годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к 8 годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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