Обвинение запросило реальные сроки для ингушских полицейских

18 августа 2022, 21:35

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Прокуратура попросила назначить по 2,5 года колонии 12 полицейским, обвиненным в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в марте 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", суд в Железноводске слушает дело 12 полицейских, обвиненных в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году. Силовики заявили суду о своей невиновности. Командир батальона, где служили обвиняемые, в качестве свидетеля подтвердил суду, что действия подсудимых на митинге помогли избежать худшего варианта развития событий. 1 августа суд в Железноводске завершил слушание доказательств обвинения и допросил восемь из 12 ингушских полицейских. Они рассказали, что в ходе митинга уговорили участников акции уйти с площади.

Дело было передано в суд 31 января. На скамье подсудимых Умалат Белхороев, Ваха Гандалоев, Бексултан Даурбеков, Иса Евлоев, Ибрагим Карахоев, Беслан Сайнароев, Тимерлан Толдиев, Темирлан Умаров, Беслан Хамхоев, Тимур Хамчиев, Исмаил Цечоев и Рамазан Экажев. Всем им инкриминируется часть 2 статьи 286.1 Уголовного кодекса России.

На заседании в Железноводском городском суде по делу ингушских полицейских сегодня состоялись прения сторон, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Прокуратура запросила для 12 обвиняемых по 2,5 года в колонии общего режима, написали правозащитники центра в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее, 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова – к 9 годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к 8 годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.