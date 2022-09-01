Адвокаты прокомментировали приговор ингушским полицейским

01 сентября 2022, 04:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники полиции, обвиненные в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в марте 2019 года, пришли на приговор с вещами, готовясь к реальным срокам заключения. Решение суда об условном наказании стало для них неожиданным, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", суд в Железноводске с 31 января рассматривал дело 12 полицейских, обвиненных в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году. На заседании суда 18 августа прокуратура попросила назначить им по 2,5 года колонии. Юристы, опрошенные "Кавказским узлом", сочли дело против ингушских полицейских предвзятым, а действия подсудимых во время митинга назвали законными и профессиональными. 30 августа суд назначил по полтора года лишения свободы условно ингушским полицейским.

Обвиняемые Умалат Белхороев, Ваха Гандалоев, Бексултан Даурбеков, Иса Евлоев, Ибрагим Карахоев, Беслан Сайнароев, Тимерлан Толдиев, Темирлан Умаров, Беслан Хамхоев, Тимур Хамчиев, Исмаил Цечоев и Рамазан Экажев заявили суду о своей невиновности. Командир батальона, где служили обвиняемые, подтвердил, что их действия на митинге помогли избежать худшего варианта развития событий.

Заседание Железноводского горсуда 30 августа длилось целый день, и ожидание оглашения приговора было мучительно долгим, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Висит Цороев. "Я был уверен в невиновности моих подзащитных и надеялся на чудо – на оправдательный приговор. Также теплилась надежда, что прокуратура хотя бы откажется от обвинения в отношении нескольких фигурантов этого дела. Мы надеялись на лучшее, но ожидали худшего, то есть думали, что суд поддержит гособвинение и вынесет приговор, согласно которому 12 моих обвиняемых ближайшие 2,5 года смогут провести в колонии общего режима", – сказал он.

По мнению адвоката, вера в справедливое решение суда у его подзащитных в ходе судебных разбирательств, учитывая позицию прокурора, таяла с каждым днем. "Поэтому в день оглашения приговора они даже привезли с собой из дома пакеты с вещами первой необходимости. А тут каждому – полтора года условно! Вот и оказалось, что ожидали худшего, а получили лучшее", – отметил Цороев.

Он также сказал, что защита еще не приняла решения, будет ли обжаловать приговор. "Для принятия решения у нас есть еще время", – пояснил адвокат.

При назначении условного наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие обстоятельства, сказала корреспонденту "Кавказского узла" не принимавшая участия в деле адвокат Людмила Толстоногова. "Кроме того, при назначении условного наказания суд устанавливает испытательный срок, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу", – отметила адвокат.

"Условно осужденный не должен менять постоянное место жительства или работу без уведомления специализированного государственного органа, который осуществляет контроль над поведением условно осужденного", – сказала адвокат. Он также должен в определенные дни отмечаться у уполномоченного специализированного государственного органа, сказала Толстоногова.

Если до истечения испытательного срока условно осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд по представлению органа, контролирующего поведение условно осужденного, может принять решение об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При этом условный срок может быть отменен по истечении не менее половины установленного испытательного срока, пояснила адвокат.

Если условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, регулярно не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля, суд может вынести решение об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Однако в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом, рассказала она.

Тимур Хамчиев, командовавший во время событий в Магасе взводом отдельного батальона ППС МВД, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что у него служили самые преданные и стойкие бойцы. "А за тот период, когда начались наши мытарства, когда пришлось доказывать свою правоту, мы вообще стали одной семьей. У всех одни проблемы, которые мы решаем сообща. Как бы трудно ни было, никто из нас не падал духом. Большую поддержку мы ощущаем постоянно от жителей Ингушетии. Даже если бы мы знали, что за наши действия тогда, в Магасе, нас уволят, будут судить, то все равно мы поступили только так, как 27 марта 2019 года", – отметил он.

26 марта 2019 года жители Ингушетии, протестовавшие против соглашения о границе с Чечней и добивавшиеся отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста. Это привело к стычкам с силовиками на следующее утро. Впоследствии за отказ разгонять протестующих был расформирован батальон патрульно-постовой службы. Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после событий в Магасе ушел в отставку.

Семь лидеров протеста были обвинены в создании экстремистского сообщества. Их защита и сами подсудимые заявляли, что на митинге в Магасе они призывали участников акции воздержаться от беспорядков, и в этих действиях нет экстремизма. Тем не менее, 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил их к длительным срокам в колонии: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова – к 9 годам, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к 8 годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Материалы об этом процессе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.