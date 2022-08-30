Вынесен приговор 12 ингушским полицейским

30 августа 2022, 17:36

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Суд назначил по полтора года лишения свободы условно ингушским полицейским, обвиненным в неисполнении приказа о разгоне протестующих в Магасе в марте 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", суд в Железноводске с 31 января рассматривает дело 12 полицейских, обвиненных в неисполнении приказа разогнать протестующих в Магасе в 2019 году. На заседании суда 18 августа прокуратура попросила назначить им по 2,5 года колонии. Юристы, опрошенные "Кавказским узлом", сочли дело против ингушских полицейских предвзятым, а действия подсудимых во время митинга назвали законными и профессиональными.

Обвиняемые Умалат Белхороев, Ваха Гандалоев, Бексултан Даурбеков, Иса Евлоев, Ибрагим Карахоев, Беслан Сайнароев, Тимерлан Толдиев, Темирлан Умаров, Беслан Хамхоев, Тимур Хамчиев, Исмаил Цечоев и Рамазан Экажев заявили суду о своей невиновности. Командир батальона, где служили обвиняемые, подтвердил, что их действия на митинге помогли избежать худшего варианта развития событий.

Железноводский городской суд сегодня огласил приговор по делу сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Все обвиняемые приговорены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно, хотя судья "добавил в приговор мотив политической вражды или ненависти к органам республиканской власти", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

"Накануне оглашения приговора обвиняемые отказались от выступления в суде с последним словом, и судья Станислав Бобровский удалился в совещательную комнату", - указали правозащитники в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

Согласно картотеке Железноводского горсуда, с мая 2022 года по делу состоялось 14 заседаний суда. Постановление приговора произошло 29 августа, а оглашение - 30 августа, указано в карточке дела.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.