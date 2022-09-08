Армянские и азербайджанские аналитики оценили влияние России на ситуацию в Нагорном Карабахе 

08 сентября 2022, 02:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе не гарантирует безопасность местным жителям, такие гарантии может дать только международное сообщество, считает политобозреватель Наира Арумян. Пока у армянской стороны нет возможностей обеспечивать стабильность и безопасность жителей Нагорного Карабаха, ключевая роль в этом вопросе принадлежит России, возразил ей Акоп Бадалян. Кремль имеет определенное влияние на Баку по вопросу Нагорного Карабаха, однако оно не является решающим, считают азербайджанские аналитики Азад Исазаде и Мехман Алиев.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) и села Забух (армянское название - Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. С 30 августа до 3 сентября в Степанакерте каждый вечер проходили акции протеста. Участники митингов требовали отставки высокопоставленных чиновников и прекращения договоренностей с Азербайджаном. На площади круглосуточно оставалась группа инициаторов акций. После митинга 3 сентября активисты посетовали, что чиновники не реагируют на требования протестующих. 4 сентября они отказались проводить митинг в Степанакерте, но пообещали озвучить дальнейшие планы на акции в ближайшие дни.

Безопасность жителей Нагорного Карабаха обеспечивает лишь телефонный звонок Путина Алиеву, считает блогер "Кавказского узла" "Нагорные повороты. Карабах". "Других гарантий безопасности у нас нет. [О чем] договариваются (премьер-министр Армении Никол) Пашинян с Алиевым, для нас уже неважно. Слова Пашиняна больше не имеют веса в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха), это пустота, как и все его прежние обещания, данные армянскому народу во время "бархатной революции", - написал он 5 сентября в посте "Почему Арцаху так нужна гарантия безопасности населения". При этом блогер считает, что Нагорному Карабаху "важно иметь международные гарантии безопасности". "Население Арцаха являются потенциальными заложниками, но это наша земля, потому и живем здесь. Наших усилий оказалось недостаточно, чтобы защитить наши дома, а наши политики не смогли добиться на международной арене признания независимости Арцаха. Все, что у нас есть, это слово Путина [...] потому так нужно, чтобы мир признал нашу независимость и право проживания на своей земле", считает он.

Гарантии безопасности жителей Нагорного Карабах могут быть только на легитимном международном уровне, при условии закрепления их в документах ООН и ОБСЕ и присутствия международных миротворческих сил, считает редактор русской версии Lragir.am, политический обозреватель Наира Арумян.

Правительство Армении, которое 9 ноября 2020 года подписало трехстороннее заявление, по сей день следует ему, тем самым торпедируя даже саму возможность возвращения карабахской проблемы на международный уровень, считает она.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над двумя третями территории, подчинявшейся властям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Какие это территории, указано на карте, подготовленной "Кавказским узлом". С информацией об этом обострении карабахского конфликта можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Правительство Армении на деле делает все, чтобы проблема Нагорного Карабаха оставалась в русско-турецкой юрисдикции, отметила Айрумян. «В этих условиях о каких бы то ни было гарантиях безопасности не может быть и речи, и это наглядно показали августовские события, когда российским миротворцам достаточно было заявить о согласии с требованием Баку, чтобы вопрос Лачинского коридора решился», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению политобозревателя, сомнительная легитимность трехстороннего заявления позволяет российской стороне самостоятельно менять тактику и границы в регионе. «Фактически безопасность арцахцев (самоназвание жителей Нагорного Карабаха) оставлена на милость российского контингента, мандат которых постоянно оспаривается», - отметила она.

Несмотря на присутствие российских миротворцев, события последних полутора лет указывают на то, что это далеко не гарантия безопасности, сказала Айрумян. "Российские миротворцы находятся под командованием российского руководства, которое имеет свои национальные интересы, и защита безопасности народа Арцаха (Нагорного Карабаха) не входит в его приоритеты. Более того, она зачастую становится разменной монетой", - отметила Айрумян.

Достаточно вспомнить, как президент Турции Реджеп Эрдоган вместе с Генсеком ООН встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове и пытался склонить его к перемирию, отметила она.

18 августа Владимир Зеленский провел во Львове встречу с Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове. Президент Турции после встречи сообщил, что на ней обсуждались возможные пути окончания конфликта. «Я сохраняю свою веру в то, что война в конечном итоге закончится за столом переговоров», - привела слова Эрдоган "Газета.ру".

Однозначно сказать, кто именно может обеспечить безопасность народа Нагорного Карабаха, невозможно, считает политический обозреватель Акоп Бадалян.

По его словам, гарантии безопасности формируются в системе международных отношений и существенно зависят от происходящих на международной арене процессов. Безопасность Нагорного Карабаха должна быть задачей самой непризнанной республики и Армении, и они же должны обеспечить свою безопасность, а какая-либо третья сторона не может гарантировать эту безопасность, считает Бадалян.

Однако и до 2020 года на деле не Армения обеспечивала безопасность Нагорного Карабаха, а политическая ситуация, полагает политобозреватель. Но когда эта политическая ситуация из года в год начала меняться, у Армении начали возникать проблемы в вопросе обеспечения безопасности Нагорного Карабаха, сказал он.

Сегодня можно зафиксировать, что в вопросе стабильности и безопасности ключевую роль играет Россия, так как ее войска находятся в Нагорном Карабахе, и у армянской армия нет прежних возможностей, считает Бадалян.

«В любом случае, безопасность формируют международные процессы, в частности, взаимоотношения России и Запада, России и Турции, Армении и Запада. Это многогранный вопрос [...] поэтому однозначно сказать, кто именно может дать гарантии безопасности, невозможно», - отметил Бадалян.

Он добавил, что возможности миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе напрямую зависят от геополитической ситуации.

Если бы от Армении ничего не зависело, то ситуация вокруг Нагорного Карабаха была бы кардинально другой, считает Бадалян. Об этом свидетельствуют встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным, отметил он.

"Путин видит в этом политическую необходимость, поэтому говорит с Пашиняном об этом (о безопасности Нагорного Карабаха). А это означает, что и Армения, и Пашинян играют свою роль данном вопросе. Конечно, эта роль значительно уменьшилась по итогам войны 2020 года, но он есть. Если бы ее не было, с Арменией никто ни о чем не говорил и не ожидал бы никаких ответов», - отметил Бадалян.

Аналитики в Баку назвали условия безопасности для Нагорного Карабаха

Роль России в решении вопросов урегулирования армяно-азербайджанского конфликта не стоит переоценивать, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. Кремль имеет определенное воздействие на стороны, но оно не являются решающим, полагает он.



«В годы, предшествующие 44-дневной войне, Россия предлагала проект поэтапного урегулирования конфликта, известный как «План Лаврова». Армения, несмотря на союзнические отношения с Россией, так и не приняла этот проект», - сказал Исазаде корреспонденту «Кавказского узла».

Кроме того, в ходе 44-дневной войны, Россия, несмотря на все усилия, сначала не могла добиться устойчивого прекращения огня, отметил он. «Азербайджанская армия заняла Гадрут и освободила Шушу (арм. название - Шуши), что, на мой взгляд, стало полной неожиданностью для Кремля. Война была остановлена только тогда, когда азербайджанская армия стояла у порога Ханкенди (арм. название - Степанакерт). И это стало результатом не столько давления Путина на азербайджанское руководство, сколько предложения Кремлем взамен прекращению боевых действий вывода армянских войск из Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов, освобождение которых военным путем повлекло бы новые человеческие потери», - считает аналитик.

На его взгляд, сейчас у России рычагов воздействия на Азербайджан еще меньше. «Путин в 2020 году и нынешний Путин имеют разные степени влияния на Азербайджан. [Спецоперация] на Украине серьезно подорвала международные позиции России и авторитет Путина. При этом для оказавшейся в частичной международной изоляции России сильно возросла значимость транспортно-логистических возможностей Азербайджана и Турции, с которой у Баку подписанием Шушинской декларации фактически оформились военно-союзнические отношения. Путин сегодня может позвонить Алиеву обсудить с ним урегулирование азербайджано-армянского конфликта, что-то посоветовать, о чем-то попросить. Азербайджан, со своей стороны, может что-то учесть, к чему-то прислушиваться. Однако Баку ни в коей мере не будет отказываться от своей стратегической линии», - сказал Исазаде.



Он считает, что самые надежные гарантии безопасности армянам Карабаха может дать Ильхам Алиев. «Руководство Азербайджана после войны 2020 года неоднократно заявляло, что готово предоставить армянам Карабаха все права, предусмотренные для граждан страны. Азербайджан не ставит целей деарменизации региона. Требования Баку заключаются в том, чтобы из Карабаха были выведены бы вооруженные силы Армении, проведено разоружение местных формирований», - пояснил эксперт. Исазаде подчеркнул, что Азербайджан как член мирового сообщества имеет международные обязательства по обеспечению прав и свобод граждан страны, и это будет распространяться и на карабахских армян.

По мнению директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева, «Россия и Путин не являются гарантами безопасности армян». «Это красноречиво показала 44-дневная война 2020 года и пограничные инциденты после нее. Несмотря на членство России и Армении в ОДКБ, двусторонние соглашения о союзнических отношениях, старания Еревана и [властей Нагорного Карабаха], Москва заняла позицию невмешательства. У России есть свои национальные интересы и Путин проводит политику, исходя из них», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

С другой стороны, у России нет юридических обязательств или полномочий по обеспечению безопасности карабахских армян, отметил Алиев. В трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года ничего не сказано о каких-либо гарантиях безопасности карабахских армян со стороны России, сказал он. Там речь идет о вводе миротворческого контингента сроком на пять лет, с последующими пролонгациями на такие же сроки, сказал аналитик.

«Однако в заявлении оговорено, что за шесть месяцев до истечения очередного пятилетнего срока какая-либо из сторон может заявить о приостановлении положения документа о миротворцах, и в таком случае они должны будут покинуть регион. Потенциально такой стороной может быть Азербайджан [...] и вряд ли армяне смогут рассчитывать на давление Путина на Баку», - отметил он.

Россия в сложившейся международной обстановке не захочет терять влияние на Южном Кавказе, откуда имеет выход на регионы Ближнего Востока и бассейна Персидского залива, и далее на Индию, считает Алиев. «Чтобы не потерять Южный Кавказ, Россия должна иметь хорошие отношения с Азербайджаном», - сказал он.



Гарантия безопасности для армян Карабаха заключается «в достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, взаимном признание территориальной целостности друг друга, развитии между ними добрососедских отношений, экономического сотрудничества, кооперации», считает Алиев.

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