Более 50 карабахцев числятся пропавшими без вести после осенней войны 2020 года

31 августа 2022, 07:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

По данным общественных организаций, 51 житель Нагорного Карабаха числится пропавшим после осенней войны 2020 года, в том числе 20 гражданских. Данные о пропавших передаются в Армению и международные инстанции, а также российским миротворцам в надежде, что они помогут в поисках и возвращении домой.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 30 июня пропавшими в ходе осенней войны 2020 года числятся 33 военнослужащих Армии обороны Нагорного Карабаха и 20 мирных жителей – таковы официальные данные Госкомиссии по делам военнопленных и пропавших без вести.

При боевых действиях погибли 3822 человека, еще 208 человек, в том числе 21 мирный житель, числятся пропавшими без вести, сообщил 21 марта Следком Армении.

Руководитель "Союза родственников погибших и пропавших без вести в третьей арцахской (карабахской, – прим. "Кавказского узла") войне" Армен Асрян рассказал 30 августа корреспонденту "Кавказского узла", что на сегодняшний день по итогам осенней войны 2020 года без вести пропавшим числится 51 гражданин Нагорного Карабаха, из них 20 – гражданские лица.

Асрян отметил, что "недавно с помощью анализа ДНК удалось определить личности двух военнослужащих, поэтому, если в июне мы информировали о 53 гражданах, то сейчас – о 51".

В тоже время он отметил, что "вот уже четвертый месяц из-за отказа азербайджанской стороны армянская сторона не может проводить поиск останков" на занятых Азербайджаном территориях.

Асрян также отметил, что никакие мероприятия в Международный день жертв насильственных исчезновений 30 августа не проводятся, так как родным трудно каждый раз присутствовать на таких мероприятиях.

"Для нас официальный день без вести пропавших – это 29 июня. Мы с трудом приходим на Мемориальный комплекс. А родные категорически отказываются ставить цветы к памятнику без вести пропавших, так как считают это предательством. Потому что это неправильно, их родные живы и находятся в плену. Но сбор информации, передача их в соответствующие инстанции для поиска у нас ведется постоянно", – сказал Асрян.

По его словам, "к сожалению, азербайджанская сторона политизирует вопрос о без вести пропавших и всячески отказывается рассматривать этот вопрос как гуманный и гуманитарный, поэтому поиски затруднительны".

Руководитель "Союза родственников пропавших без вести в первой карабахской войне" Вера Григорян сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе первой карабахской войны без вести пропали до 800 жителей Нагорного Карабаха, из них 250 – это добровольцы и военные.

По итогам обострения карабахского конфликта в 2016 году списка без вести пропавших нет, так как после остановки боевых действий останки всех более 50 человек были найдены и перезахоронены.

"Война 2020 года отличается от всех прошлых войн своей жестокостью и безнравственностью <...> Посредством материалов в соцсети нам удалось установить, что в плену в Азербайджане находится больше армян, чем азербайджанская сторона объявляет официально. Кроме того, мы уверены, что пропавшие без вести в первую карабахскую войну тоже находятся в Азербайджане. К сожалению, Азербайджан вопрос возвращения заложников, пленных и пропавших без вести превратил в политическую торговлю", – сказала Григорян.

По ее словам, периодически проводятся встречи с властями Нагорного Карабаха. "Мы тесно сотрудничаем с нашими властями. Мы проводим совместную работу по поиску без вести пропавших, материалы, собранные нами по каждой личности, власти передают в международные инстанции. Также собранная нами информация передается командованию российских миротворцев, чтобы они также помогли в поисках и возвращении", – сказала Григорян.

Лариса Сафарян потеряла мужа в первую карабахскую войну. Вместе с соседями ушел на работу, и все пропали без вести. Она сказала, что у нее с каждым годом надежда на то, что муж вернется живым, угасает, однако дети, а теперь и правнуки ждут его.

"Все эти годы мы не прекращали поиски. Даже обращались в международные инстанции. Я не знаю теперь, что думать. Мое сознание отказывается принимать, что его, возможно, нет. Дети помогают мне держаться", – сказала женщина.

Сын в семье Амирджанянов пропал в ходе войны 2020 года. Он перевозил раненых. Мать семейства уверена, что их сын жив, находится в Азербайджане. Она просит международные структуры заняться поиском без вести пропавших. Сами Амирджаняны до войны 2020 года проживали в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, который перешел Азербайджану. Сейчас семья проживает на съемной квартире в Степанакерте.

В ходе войны 2020 года семья Согомонянов из города Шуши, ныне подконтрольного Азербайджану, потеряла двоих сыновей – один погиб, второй пропал без вести. В Степанакерте власти предоставили семье для постоянного жительства частный дом. Согомоняны считают, что их сын в плену.

Напомним, что полномасштабные бои в зоне карабахского конфликта велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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