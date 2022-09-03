Кадыров отрапортовал о формировании мотострелкового полка для отправки на Украину

03 сентября 2022, 12:26

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В Чечне сформирован мотострелковый полк имени Ахмата Кадырова, военнослужащие готовы отправиться на Украину, сообщил сегодня глава республики Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 29 августа глава Чечни сообщил, что в зону проведения специальной военной операции из аэропорта Грозного вылетела очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа.

Рамзан Кадыров регулярно сообщает об отправке на Украину отрядов добровольцев, в том числе жителей других регионов России. 13 августа он заявил, что в зону спецоперации отправлен очередной контингент добровольцев, которых подготовили военные инструкторы Российского университета спецназа.

В Чечне завершилось формирование 78-го мотострелкового полка имени Ахмата Кадырова в составе 42-й мотострелковой дивизии, заявил сегодня глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "С сегодняшнего дня военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы", – написал он.

Полк был укомплектован "в кратчайшие сроки", возглавил его командир Зайнди Зингиев, отчитался Кадыров. По его словам, "тысячи молодых людей выразили готовность" отправиться в зону проведения спецоперации на Украине.

Напомним, 22 августа Кадыров пригрозил лишить льгот семьи тех малообеспеченных жителей Чечни, молодые люди из которых отказались записаться в новые чеченские подразделения, назвав отказников тунеядцами. При этом Магомед Даудов заявил, что на цели военной операции на Украине Кадыров потратил 20 миллиардов рублей из "своего кармана".

28 июля родственники контрактников рассказали "Кавказскому узлу", что уроженца чеченского села повторно отправили на Украину вопреки его желанию, не подписав рапорт об увольнении, а бывшему осужденному за причастность к боевикам силовики предложили обелить себя в их глазах участием в военной операции.

В этот же день Кадыров заявил, что чеченские бойцы "по первому приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина" готовы взять штурмом "любой населенный пункт". 10 июля он сообщил, что многие жители Чечни даже увольняются с работы, чтобы добровольно отправиться на Украину, а в республике "не было никогда дезертиров и отказников". Сведения о принуждении жителей Чечни к участию в военной операции он назвал сплетнями. При этом 14 июля Кадыров пригрозил адом тем, кто допустит мысль об отказе ехать на Украину. "У кого просто возникнет мысль, что нельзя поехать туда и [участвовать в военной операции] против них, тот уже попадёт в ад", – сказал Кадыров в эфире гостелеканала "Грозный".

13 мая чеченская правозащитная ассоциация "Вайфонд" сообщила, что десятки жителей Чечни прислали сообщения с просьбой помочь выехать из России, чтобы избежать отправки на Украину. "По утверждениям этих людей, они не являются работниками силовых или военных структур, и даже инвалидность не является спасением от отправки на Украину", – заявил "Вайфонд".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев сообщил в мае "Кавказскому узлу", что ему известны случаи принудительной отправки жителей Чечни на Украину. Кутаев добавил, что в случае отказа от участия в спецоперации жители Чечни могут столкнуться с давлением. "На тех, кто откажется ехать на Украину, будут давить разными способами: увольнение с работы, увольнение всех родственников, давление, похищения, угрозы", – перечислил он.

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