Организаторы отказались от проведения фестиваля шорт в Махачкале после резонанса

02 сентября 2022, 13:07

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Фестиваль шорт, анонсированный в махачкалинском кафе, решено не проводить, сообщили организаторы, объяснив это заметным резонансом в обществе. Скандальное мероприятие могло привести к конфликтам, указала пресс-секретарь МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсети встретили негодованием намерение махачкалинского кафе "Дом.15" провести 3 сентября фестиваль шорт. В связи с этим заведение объявило об изменении формата мероприятия, назвав его "фестивалем длинных шорт". Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева сочла идею фестиваля шорт провокационной, указав, что такую одежду в республике расценивают как неуважение и пренебрежение к местным традициям.

В Дагестане, как и в Чечне, нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов, но устранить недовольство местных жителей можно, создав туристические зоны, указали ранее политологи и представитель муфтията.

О решении отказаться от проведения фестиваля "Дом.15" сообщил вечером 1 сентября на своей странице в Instagram*. "Приносим извинения за всю историю вокруг фестиваля шорт. Мы, честно, не ожидали, что это вызовет такой резонанс республиканского масштаба. 3 сентября мы решили передохнуть и взять выходной, дабы не было инцидентов, основанных на недопонимании", - говорится в публикации. К 13.02 мск 2 сентября публикация набрала 731 отметку "нравится", комментариев под ней нет.

На это сообщение обратила внимание пресс-секретарь МВД Гаяна Гариева. Организаторы мероприятия "приняли самое благоразумное решение", написала она сегодня в личном Telegram-канале "Гаяна live", где неофициально высказывает свое мнение как жительница Дагестана, а не как представитель министерства.

"Компромисс, достигнутый в ходе диалога - лучшее решение. А ведь блогеры предлагали немалые, на мой взгляд, деньги за видео с места событий, когда туда ворвётся толпа возмущённых громить и "наводить порядок". Хорошо, что всё обошлось. Мне так не хотелось работать в отпуске", - написала представитель МВД.

Напомним, в июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для гостей республики. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее".

При этом в соцсетях неоднократно публиковались ролики, на которых жители Дагестана делают замечания туристам за поведение или внешний вид. Проблема нетерпимости местных жителей к внешнему виду туристов довольно распространена, подтвердили дагестанские журналисты. Некоторые туристы, не знакомые с дагестанскими обычаями, думают, что едут "на юг", и поэтому надевают одежду, которая вызывает возмущение местных жителей, рассказал "Кавказскому узлу" гид из Махачкалы.

Проблема обострилась на фоне роста числа туристов, посещающих Дагестан. В июле 2022 года туроператоры зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года, при том что в 2021 году число туристов в Дагестане впервые превысило миллион. 23 августа стало известно, что более 317 миллионов рублей выделены Дагестану в качестве федерального гранта Ростуризма на развитие пляжных зон, национальных туристических маршрутов, кемпингов, а также на выпуск электронных путеводителей.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.