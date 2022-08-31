31 августа 2022, 17:42
Организаторы изменили формат фестиваля шорт в Махачкале после осуждения в соцсетях
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Объявление о проведении фестиваля шорт в махачкалинском заведении вызвало поток критики в соцсетях в адрес организаторов, после чего они заявили об изменении формата мероприятия, назвав его "фестивалем длинных шорт". Само заявление о проведении подобного фестиваля было пиаром на острой для Дагестана теме, указали ряд пользователей сети.
Как писал "Кавказский узел", в Дагестане и Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.
В июле 2021 года власти Дагестана подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.
Намерение махачкалинского заведения "Дом.15" провести фестиваль шорт вызвало бурную реакцию в соцсетях. Мероприятие планировалось провести 3-го сентября. "Закрываем это лето фестивалем шорт. Фейс-контроль: шортики любой длины", – анонсировали организаторы мероприятие на странице в Instagram*. После того, как комментаторы раскритиковали идею, организаторы сегодня днем удалили пост, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**
"Изначально было запланировано, что 3 сентября у нас будет прощание с летом. Мы его и проведем. А пост пришлось снять из-за угроз, их было много и они были слишком жесткими", – пояснила изданию представительница кафе.
Сам пост разместил, в частности, Telegram-канал "Что там у дагестанцев", у которого насчитывается 43 789 подписчиков. К 16.30 мск публикация набрала 151 отметку "не нравится", 27 отметок "нравится" и 54 комментария.
Большинство пользователей выступили против подобного мероприятия. "Только не это! Даже боюсь представить во что этот фестиваль выльется! Зачем это устраивать там, где всё лето обсуждают, осуждают и проклинают всех, кто не по-мусульмански одет? Надеюсь, найдутся мудрые люди, которые предотвратят это. Зачем назло делать?", - написала Лариса Аминова.
"Вроде бы 21-й век на дворе, но наши до сих пор застряли в бронзовом веке, где люди ходили в трусах или вообще голыми .Люди развиваются, начали нормально одеваться, но нет, наше пещерное заведение дом 15, опять возвращает нас и нашу молодёжь назад к регрессу", - прокомментировал Muhammad. "Очередная провокация", отметил пользователь Angry Birds.
Такое же мнение высказал и блогер Булач Чанкалаев. "Сделаю все возможное, чтоб этот фестиваль не состоялся. Все буду делать в рамках закона и по-человечески. Главное не подавайтесь на провокации", - указал он в своем Telegram-канале "Просто Булач".
Выступила против проведения фестиваля и начальник пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева. "Ну зачем подливать масла в огонь, зачем бросать вызов, зачем этот провокационный выпад? А он именно провокационный, к сожалению. И это очевидно. Сразу скажу: я не против шорт, я сама их ношу (но на Черноморском побережье). Я против шорт в Дагестане. Потому, что это здесь расценивают как неуважение и пренебрежение к местным традициям. Да, на самом мероприятии особо денег не заработать, но вот резонанс и популярность, которые гарантированы в данном случае, впоследствии принесут определённую выгоду, в том числе и финансовую", - написала она в своем Telegram-канале.
Политолог Шамиль Бено пояснил "Кавказскому узлу" с чем связана нетерпимость к коротким шортам в республиках Северного Кавказа. "В исламе существует такое понятие как "аура" - это части тела, которые должны быть скрыты от посторонних взглядов. У мужчин - это область тела ниже пупка и выше колен, включая интимные части. У женщин - всё тело, кроме лица и кистей рук", - отметил Бено.
В Instagram*-аккаунте заведения "Дом.15" сегодня появилась публикация под названием "Фестиваль длинных шорт", в которой "в связи с ажиотажем вокруг темы шорт" организаторы объявили о том, что 3 сентября будет выставлена "галерея разных шорт" и также пригласили к дискуссии по этом поводу. "Проговорим моменты, где и какие размеры и цвета возможны для ношения. Кому можно, а кому нельзя. Короче, тема серьёзная, местами даже опасная для Дагестана. Так что друзья, мы хотим разобраться и определить меру дозволенного. Приходите в своих самых длинных шортах и прекратите уже так злиться", - говорится в публикации. .
Эта публикация набрала к 16.40 мск 65 комментариев. Ряд пользователей оценили пиар. "Идеальный маркетинг", - указал пользователь с ником coffee.tea_._. "Вы просто бомба", прокомментировал llllove_far.
Некоторые пользователи отметили, что тема чрезмерно раздута. "Почему главная острая проблема жителей нашей республики - это предметы гардероба другого человека? Просто интересно, почему именно это?, - поинтересовался пользователь patyache_. "У людей своей жизни нет", - ответила sofa_suvel.
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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
** проект "Радио Свобода", которое включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
Автор: "Кавказский узел"