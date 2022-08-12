Кадыров раскритиковал главу Рослесхоза за оценку эффективности лесного хозяйства в Чечне

12 августа 2022, 10:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Методика Рослесхоза, по которой Чечня вошла в список регионов с наихудшей эффективностью ведения лесного хозяйства, составлена "бездарно", заявил Рамзан Кадыров, предложив руководителю ведомства возглавить Минприроды Чечни и улучшить показатели.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров неоднократно публично выступал с критикой в адрес пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который в свою очередь мягко критиковал главу Чечни. Кадыров – единственный из глав регионов, который решается публично спорить с пресс-секретарем Путина, указали правозащитник Олег Орлов и журналист Максим Шевченко.

В мае Дмитрий Песков пояснил, что его взаимная критика в полемике с главой Чечни носит дружеский характер. Рамзан Кадыров подтвердил, что дружит с Песковым, хотя бывают моменты, когда высказывания Пескова ему не нравятся. Москва готова прощать Кадырову любые действия, пока видит в нем гарант стабильности и символ победы Путина в Чечне, пояснили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Резкую критику в адрес руководителя Рослесхоза Ивана Советникова глава Чечни опубликовал сегодня в своем Telegram-канале. "Сегодня Рослесхоз опубликовал слова главы ведомства Ивана Советникова о рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства, в котором Чеченская Республика попала в двадцатку наихудших регионов. К сведению широкой общественности: формула вычисления эффективности ведения лесного хозяйства Рослесхозом разработана настолько безалаберно и бездарно, что она одинаково применяется как к лесистым регионам больших площадей, так и к небольшим республикам. А это в корне неправильно", - написал Рамзан Кадыров.

Глава региона предположил, что "сидя в своем кабинете, Иван Советников даже не удосуживается посетить регионы и воочию убедиться в неэффективности собственной же методики". "Скорее всего, даже в карту России не заглядывал. Мне интересно узнать, как он в Чеченской Республике собирается, к примеру, сдавать в аренду тысячи гектаров всё еще неразминированных земель лесного фонда? Найдет он таких арендодателей? Наверное, Чеченской Республике необходимо начать повальную вырубку заказников, что составляют примерно треть всего леса региона, ради того, чтобы удовлетворить пожелание Советникова "повысить эффективность ведения лесного хозяйства", - написал он.

Иван Советников обратился к главам регионов, занявших последние строчки рейтинга эффективности ведения лесного хозяйства, с требованием усилить контроль за работой региональных профильных органов. Рослесхоз оценивает регионы по 36 критериям, разделённым на группы: обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическая деятельность. Среди регионов, занявших последние места в рейтинге эффективности ведения лесного хозяйства по итогам 2021 года, помимо Чечни, шесть регионов СКФО и ЮФО: Кабардино-Балкария, Ингушетия, Ставропольский край, Ростовская, Астраханская и Волгоградская области, следует из пресс-релиза, опубликованного 11 августа на сайте Рослесхоза.

Рамзан Кадыров добавил, что "только в одном лесничестве других крупных регионов может быть от 1 до 5 млн гектаров земель лесного хозяйства, а в некоторых и от 10 млн гектаров". "Это в десятки раз больше, чем весь лесной фонд нашего региона. Еще один пример неэффективности методики. Такой важный критерий, как нелегальная вырубка, не повлиял на коэффициент. Если в Чеченской Республике за 2021-й она составляла всего лишь 17,23 кубометра древесины в год, то в крупных регионах с большими объемами реализации леса эта цифра достигает десятков и сотен тысяч кубометров черной вырубки! Не повлияло на рейтинг и исполнение ста процентов госзаданий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики", - говорится в публикации.

Складывается ощущение, что Рослесхоз "подталкивает регионы не на сохранение лесов, а на повальное уничтожение лесного фонда ради первых строчек в рейтинге ведомства", подчеркнул Кадыров. "Предлагаю Ивану Советникову показать нам пример гениальности и вывода региона в число лидеров. Встаньте с насиженного кресла, выйдите из своего кабинета, приезжайте в Чеченскую Республику, где вас будет ждать должность министра природных ресурсов и охраны окружающей среды ЧР, и покажите нам, как вырубить абсолютно все деревья в республике с 352 тысяч га и обогнать какой-нибудь сибирский регион с миллионами гектаров леса?" – написал он.

Реакция на слова Кадырова по состоянию на 10.38 мск на сайте и в Telegram-канале Рослесхоза не опубликована.

Напомним, в конце марта Кадыров подверг критике также главу российской делегации на переговорах по Украине, помощника президента Владимира Мединского, который не исключил компромисс с Украиной. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров поссорился с Песковым и Мединским из-за Украины".

В апреле 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин сделал замечание губернаторам, которые ввели запрет на въезд в свои регионы на фоне пандемии. Рамзан Кадыров публично отреагировал на критику, заявив, что Мишустина ввели в заблуждение. Он упрекнул главу кабмина в том, что не были проверены данные по Чечне. Кадыров нарушил субординацию, слишком жестко ответив на критику российского премьера, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" политологи и кавказоведы.

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