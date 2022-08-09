Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах

09 августа 2022, 14:26

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Азербайджанские военные несколько раз нарушили режим прекращения огня, заявила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что Азербайджан утром 8 августа заявил о 10 обстрелах позиций за сутки. По данным азербайджанского оборонного ведомства, шесть раз позиции солдат Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах были обстреляны с позиций армянских военных, расположенных вблизи азербайджано-армянской границы. Также четыре раза были обстреляны позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском, Геранбойском и Физулинском районах с территории зоны карабахского конфликта. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. После того, как азербайджанский военный получил на границе смертельное ранение, Азербайджан развернул в Нагорном Карабахе операцию "Возмездие", в ходе которое погибли двое военнослужащих и получили ранения 14 человек. При этом военнослужащие Азербайджана заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила взятии в зоне карабахского конфликта еще одной стратегической высоты. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество.

Азербайджанские военные несколько раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявила сегодня Армия обороны Нагорного Карабаха. "На некоторых участках подразделения азербайджанской армии вновь нарушили режим перемирия, применив стрелковое оружие различного калибра", - говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook*.

При этом обстановку на линии соприкосновения по данным на 12.00 (11.00 мск) военное ведомство охарактеризовало как относительно стабильную, "несмотря на продолжающуюся напряженность". "Российские миротворческие силы продолжают предпринимать шаги по дальнейшей стабилизации ситуации", - отмечается в сообщении.

На сайте Минобороны Азербайджана к 14.15 мск не содержится комментариев относительно заявления Армии обороны.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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