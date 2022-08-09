Родные армянских пленных после ночи на улице прекратили акцию протеста

09 августа 2022, 12:12

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Жители Армении, требующие возвращения родственников из азербайджанского плена, провели ночь перед зданием правительства, и прекратили акцию после того, как договорились о назначении встречи с премьер-министром.

Как писал "Кавказский узел", родственники армянских солдат, попавших в плен после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе, неоднократно проводили акции протеста с требованием организовать возвращение пленных. В частности, 28 июня они провели такую акцию перед зданием российского консульства в Гюмри, заявив, что Россия как сторона трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в котором прописан пункт о возвращении пленных, обязана содействовать и заставить Азербайджан вернуть армянских пленных. 8 августа родные армянских пленных собрались перед зданием правительства Армении, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном.

Сидячий пикет родных военнопленных начался в восемь утра 8 августа перед зданием правительства Армении. Участники акции заявили, что властям безразлична судьба их родных. "Если руководителю нашей страны нам нечего сказать, то куда нам идти и у кого просить наших детей? Ведь их дети рядом с ними", - цитирует одного из родителей ArmenianReport.

"Уже год мы не встречались с премьер-министром, он не хотел встречаться с нами. Так, обманывая нас каждый день, время идет, а наши парни остаются там", - сказал отец одного из пленных.

Участники акции заявили, что с каждым днем положение военнопленных ухудшается. "Через каждые 40 дней мы устанавливаем с ними связь с помощью Красного Креста, и видим, что они с каждым днем выглядят хуже. А должностные лица нам ничего не говорят", - возмущаются родители.

Акция продолжалась всю ночь. Утром участники договорились с представителем аппарата премьер-министра о прекращении сидячего пикета. Власти обещали позвонить и сообщить о дате и времени встречи с премьер-министром, после чего родные военнопленных засобирались домой в Ширакскую область, пишет со ссылкой на одного из участников акции NEWS.am.

В декабре 2020 года, через месяц после прекращения полномасштабных боевых действий в Нагорном Карабахе, в плен попали 64 солдата нескольких карабахских боевых постов, преимущественно жители Ширакской области Армении. Некоторые из них были возвращены на родину, другие подверглись в Азербайджане уголовному преследованию по делам о шпионаже, терроризме и незаконном пересечении границы. В июле 2021 года суд в Баку приговорил 13 армянских пленных к лишению свободы. 25 мая 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в азербайджанском плену остаются 39 граждан Армении.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Также на "Кавказском узле" опубликован текст трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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