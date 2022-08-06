Аналитики сочли статус Нагорного Карабаха причиной эскалации конфликта

06 августа 2022, 19:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Азербайджан боевыми действиями пытается ускорить выполнение трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе, чтобы не допустить обсуждения его статуса, считают аналитики Тигран Григорян и Наира Айрумян. Карабахские военные проигрывают тактически военным Азербайджана, отметил армянский офицер в отставке, а российский военный эксперт Александр Перенджиев пояснил, что миротворцы не могут препятствовать Азербайджану, так как действуют в рамках регламента.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военного. Баку пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. Минобороны России вечером 4 августа заявило, что миротворцы за сутки зафиксировали в Нагорном Карабахе четыре нарушения режима прекращения огня. 5 августа Азербайджан и Нагорный Карабах заявили о новых обстрелах.

С 27 сентября по 9 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе велись полномасштабные боевые действия. В ночь на 10 ноября 2020 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным было подписано трёхстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны в нем договорились, что в регион будут направлены 1960 российских миротворцев, а армянские военные полностью покинут территорию.

Политобозреватель Наира Айрумян считает, что Россия и Азербайджан форсируют выполнение трехстороннего заявления. "Такая поспешность говорит о том, что у них есть опасения вероятного изменения формата переговоров. Будет ли это возвращение к формату Минской группы или двустороннему "тбилисскому" формату под фасилитацией США, неясно. Однако любой такой формат предполагает обсуждение статуса Нагорного Карабаха и его территориальных границ, чего нет в "трехстороннем" формате Москва-Баку-Ереван", – заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

В этих условиях Ереван может добиться чего-либо только изменив формат переговоров, добавила политобозреватель. "При нынешнем формате армянская сторона все время будет уступать, так как правила придумываются на ходу, нет ни посредников, ни судей", – полагает Айрумян.

По ее словам, Ереван считает, что методом пошаговых уступок сможет в какой-то момент остановить процессы, и если будет стоять выбор "Армения или Нагорный Карабах", Ереван готов будет пожертвовать Нагорный Карабахом.

"Что касается Лачинского коридора, то его потеря или изменение статуса будет означать в лучшем случае возвращение к реалиям 1988 года, когда между Арменией и Нагорным Карабахом не было сухопутной связи, и связь была только по воздуху. А в худшем случае это может привести к окончательной абсорбции Нагорного Карабаха со стороны Азербайджана", – отметила она.

Политобозреватель уверена, что у Армении есть реальные рычаги предотвратить такой ход событий, настаивая на изменении формата переговоров. "Есть другой вариант, как заявляют многие политические силы, Пашинян должен подать в отставку и обнулить как минимум свои устные договоренности. Но судя по действиям правящей партии, они не имеют большого желания отстаивать интересы Нагорного Карабаха, жителей сел Лачинского коридора ценой своей власти", – подчеркнула Айрумян.

Мнение о том, что Азербайджан боевыми действиями пытается ускорить выполнение достигнутых ранее соглашений высказал также политолог Тигран Григорян. "Последняя эскалация всего лишь преследует цель ускорить процесс, который уже согласован", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Армянская сторона на данном этапе не сможет добиться уточнения мандата российских миротворцев, считает он. "Азербайджан добивается максимальных уступок в переговорном процессе. Однако в долгосрочной перспективе Баку не заинтересован в утверждении мандата. Сомнительно, что заявление Пашиняна даст содержательный результат. Единственно, на что армянская сторона может рассчитывать, на повышенные эффективности российской миротворческой миссии без какого-либо мандата", – сказал аналитик.

Недовольство жителей Армении и Нагорного Карабаха деятельностью миротворческой миссии может содействовать тому, чтобы Россия более серьезно относилась к своей деятельности, добавил Григорян. Политолог считает, что Азербайджан получит контроль не над Лачинским коридором, а над старым маршрутом Лачинского коридора. По его словам, Армению и Нагорный Карабах свяжет новый коридор, который уже строится.

"Не достроен армянский участок дороги, но это уже территория Армении, а не коридор. Инфраструктуру должны будут перенести со старого на новый маршрут. В этом вопросе между армянской и азербайджанской сторонами не было разногласий", – предположил политолог.

Что касается Бердзора и Ахавно, то уже очевидно, что жители этих населенных пунктов должны будут покинуть свои дома, считает Григорян. "Об этом власти Нагорного Карабаха сообщили жителям Бердзора и Ахавно еще несколько месяцев назад. И речь должна идти не об обеспечении безопасности, так как варианта, чтобы эти люди остались в Бердзоре и Ахавно. Нужно, чтобы государство предприняло все усилия для решения их социальных проблем и, в первую очередь, жилищный вопрос", – пояснил аналитик.

Военнослужащие Азербайджана ранее уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. Это дало стратегическое преимущество Азербайджану, дополнительный контроль над Лачинским коридором, способность предотвратить возможную переброску в Карабах войск из Армении и установить КПП прямо на дороге из Армении в Карабах, отметили 5 августа опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. Сегодня Азербайджан заявил о взятии высоты Бузух.

Отставной офицер армянской армии отметил, что Азербайджан получил контроль над стратегической высотой, которая обеспечивает оперативный простор. "Азербайджан улучшил свои позиции, заняв господствующие высоты, а также позиции в нескольких направлениях. Речь тут не идет о том, что населенные пункты стали уязвимы или нет. Азербайджан не ставит такой цели. Он установил контроль над большей частью господствующих высот, чем обеспечил себе тактический простор", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанская сторона получила контроль над этими высотами в какой-то мере при поддержке российских миротворцев, считает он.

"Армянская сторона передала контроль над высотами российской стороне, которая в дальнейшем передала их под контроль азербайджанской армии. Также как это было при сдаче горы Караглух. Азербайджан понимает, что господство над высотами позволяло армянским подразделениям вести наблюдения за действиями его военных, и стремится лишить этой возможности. В дальнейшую перспективу при первой же эскалации это им дает фору", – отметил бывший военный.

По его словам, армянская сторона не в состоянии организовать сопротивление, если азербайджанские силы начнут устанавливать контроль над Бердзором и Ахавно. "Для этого нет никаких ресурсов, в том числе средств ПВО", – пояснил он.

Член экспертного совета общественной организации "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев напомнил, что российские миротворцы действуют на основании трехстороннего заявления.

"Что не устраивает Пашиняна, мне не совсем понятно. Обсуждать можно тогда, когда начнутся трехстороннее обсуждение Путин-Алиев-Пашинян. Недовольство российским миротворческим контингентом высказывает и армянская, и азербайджанская сторона. Но миротворцы должны выполнять то, что решено на трехсторонней основе. Если что-то не устраивает, нужно формировать комиссию для обсуждения механизмов [мандата]", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Перенджиев отметил, что Россия никогда не выступала за признание независимости Нагорного Карабаха. "Россия выступает за урегулирование конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", – отметил он.

О том, какие территории перешли под контроль Азербайджана по итогам войны 2020 года в Нагорном Карабахе, можно узнать из карты, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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