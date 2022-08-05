Азербайджан и Нагорный Карабах заявили об обстрелах

05 августа 2022, 10:58

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам 12 раз за минувшие сутки, в трех из них - с территории Армении, в девяти - из Карабаха, заявило Минобороны Азербайджана. Азербайджанские ВС нарушили режим перемирия, применив стрелковое оружие, утверждает военное ведомство Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" в ответ на убийство военнослужащего. Ведомство также отчиталось о занятии господствующих высот. Баку потребовал незамедлительного вывода армянских военных из Нагорного Карабаха и пригрозил "еще более разрушительными контрмерами" в случае провокаций на линии соприкосновения. Власти Нагорного Карабаха призвали отреагировать мировое сообщество на действия Баку. На заявление МИД Армении, который обвинил Азербайджан в нарушении трехстороннего соглашения о прекращении огня, внешнеполитическое ведомство Азербайджана заявило, что причиной обострения ситуации стало невыполнение армянской стороной пункта соглашения о выводе войск. Минобороны России вечером 4 августа заявило, что миротворцы за сутки зафиксировали в Нагорном Карабахе четыре нарушения режима прекращения огня.

"За минувшие сутки армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в целом 12 раз", - сообщила сегодня утром пресс-служба Минобороны Азербайджана.

По ее данным, трижды обстрел велся с территории Армении по пограничным позициям азербайджанской армии в направлениях Кельбаджарского и Лачинского районов. "Остальные девять инцидентов связаны с периодическими обстрелами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, из снайперских винтовок и разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии, дислоцированных в направлениях Агдамского, Ходжавендского (армянское название Мартунинский район - прим. "Кавказского узла") и Ходжалинского районов (армянское название Аскеранский район)", - говорится в сообщении военного ведомства, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет. Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры, говорится в сообщении.

Министерство обороны Нагорного Карабаха в свою очередь сообщило о напряженной ситуации на линии. "4 августа, в ночь на 5 августа и утром по состоянию на 09:00 (08:00 мск) оперативно-тактическая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная, напряженность сохраняется. По некоторым направлениям ВС Азербайджана нарушили режим перемирия, применив стрелковое оружие. С армянской стороны потерь нет", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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