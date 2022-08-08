Участники акции в Ереване призвали США обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха

08 августа 2022, 14:52

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США должны добиться для Нагорного Карабаха восстановления статус-кво 1994 года и возобновить переговорный процесс, заявили участники ереванской акции.

Беженцы из Нагорного Карабаха провели акцию перед посольством США в Ереване. Активисты передали в дипмиссию письмо с прошением обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Глава общественной организации "Во имя Гадрута" Левон Айрян считает, что "армянские власти сдают Бердзор и Ахавно, как в свое время сдали Шуши и Гадрут". "Если Шуши и Гадрут сдали, прикрываясь войны, Бердзор и Ахавно опустошают власти Армении и Арцаха (Нагорного Карабаха). Более того, арцахский министр Айк Ханумян в Ахвано угрожал, что если при исходе армяне будут поджигать свои дома, как это было, скажем, в Карвачаре, то не получат компенсацию", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

29 июля Министерство территориального управления и инфраструктуры Армении сообщило, что в августе начнется строительство объездного пути в обход Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. 5 августа министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян встретился с жителями общин Ахавно, Сус и Бердзор и сообщил, что до 25 августа им необходимо покинуть свои дома, так как Лачинский коридор будет передан азербайджанской стороне. Жители села Ахавно обратились к президентам Франции и США с просьбой вмешаться в ситуацию с насильственным переселением. Они потребовали включить село в зону нового транспортного коридора, проходящего в 1200 метрах от Ахавно.

США как сопредседатель Минской группы должны добиться восстановления статус-кво 1994 года и возобновить переговорный процесс, считает беженец из Нагорного Карабаха.

"США - демократическое государство, и не может оставаться в стороне, когда в Арцахе идет этническая чистка армян. США должны стать гарантом безопасности армян Арцаха", - заявил Айрян, добавив, что еще одно письмо передадут в ереванский офис ООН.

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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