Олег Фарниев. Скриншот https://t.me/ardon_official/584

04 августа 2022, 20:35

Летчик из Ардонского района погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Штурман Олег Фарниев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района. С начала военной операции на  Украине официально подтверждена гибель там как минимум 83 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что сержант Ширвани Джантемиров из Моздокского района стал 82-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Нижний Фиагдон Олег Фарниев погиб на Украине в апреле, он служил штурманом-оператором вертолетного звена вертолетной эскадрильи, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале.

Олегу было 35 лет, три месяца он числился пропавшим без вести. У летчика осталась маленькая дочь, сообщил 26 июля Telegram-канал "КрыльяTV"

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 83 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине", "Пять жителей Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Власти подтвердили гибель на Украине двоих волгоградцев".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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