04 августа 2022, 13:43

Власти Магарамкентского района сообщили о гибели военного на Украине

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Уроженец села Самур Амирхан Исаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Магарамкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 192 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что  Гаджимурад Магомедов стал 191-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

22-летний военнослужащий  Амирхан Исаев из села Самур погиб на Украине,  сообщила сегодня администрация Магарамкентского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшим в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 192 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Глава Грачевского округа сообщил о гибели трех десантников на Украине", "Офицер из Волгограда погиб на Украине", "Три уроженца Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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