Ордена Мужества переданы семьям погибших на Украине военных из Махачкалы

03 августа 2022, 04:50

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В Махачкале состоялась передача государственных наград семьям двух погибших военнослужащих. С начала военной операции подтверждена гибель на Украине не менее 191 дагестанца.

"Кавказский узел" писал, что уроженец селения Нижнее Казанище Халит Абдурагимов, о смерти которого ранее сообщила администрация Буйнакского района, стал как минимум 190-м уроженцем Дагестана, чья гибель с начала военной операции на Украине официально была подтверждена.

Передача наград семьям погибших на Украине военнослужащих из Махачкалы состоялась 2 августа. Мэр города Салман Дадаев вручил ордена Мужества родным командира отделения восьмой мотострелковой роты третьего мотострелкового батальона младшего сержанта Гаджимурада Магомедовича Магомедова и замкомандира второго мотострелкового взвода четвёртой мотострелковой роты сержанта Джамала Ханбабаевича Сухбетова.

Об этом Дадаев написал 2 августа в своем Telegram-канале.

Отметим, ранее официальных сообщений о гибели Гаджимурада Магомедова не было. О гибели Джамала Сухбекова ранее сообщила. администрация Табасаранского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 191 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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