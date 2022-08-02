02 августа 2022, 15:29

Администрация Буйнакского района сообщила о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец селения Нижнее Казанище Халит Абдурагимов погиб на Украине, сообщила администрация Буйнакского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 190 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что десантник Арифула Байрамов стал 189-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Халит Абдурагимов из селения Нижнее Казанище погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила администрация Буйнакского района 1 августа в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем, в том числе возраст, звание, род войск, в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 190 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Погибший на Украине дагестанец похоронен в родном селе", "Офицер из Волгограда погиб на Украине", "Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 августа 2022, 16:27

  • Экономисты связали доступность бензина с уровнем зарплат жителей Северного Кавказа

    Рейтинг, согласно которому жители Ингушетии могут купить на свои доходы лишь 570 литров бензина в месяц, говорит не о высокой стоимости бензина, а о низких доходах населения, при этом измерить реальные доходы жителей невозможно из-за высокого уровня теневой экономики, указала экономист Наталья Зубаревич. Речь о завышении цен на бензин в регионах Северного Кавказа не идет, отметили Сергей Жаворонков и Михаил Чернышов.

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