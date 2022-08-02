02 августа 2022, 11:29

Уроженец Северной Осетии погиб на Украине

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Сержант Ширвани Джантемиров погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции  официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Красюк из села Сухотское Моздокского района стал 81-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Предгорное, сержант Ширвани Джантемиров погиб на Украине, сообщила 1 августа администрация Моздокского района . Прощание с погибшим было назначено на сегодня, следует из сообщения в  Telegram-канале районной администрации. 

Джантемирову было 29 лет, у него остались двое детей, сообщил 1 августа Telegram-канал "КрыльяTV".

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 82 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Офицер из Волгограда погиб на Украине", "Уроженец Дагестана погиб на Украине", "Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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