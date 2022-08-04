04 августа 2022, 18:11

Власти подтвердили гибель на Украине двоих волгоградцев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рядовые Валерий Сериков и Михаил Зайцев погибли на Украине, посмертно они награждены орденами Мужества, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 70 уроженцев Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что капитан Александр Карпенко стал 68-м уроженцем Волгоградской области, чья гибель на Украине подтверждена официально.

В музее-панораме "Сталинградская битва" родным погибших на Украине волгоградцев сегодня передали награды. Орденом Мужества посмертно награждены старший лейтенант Дмитрий Давыдов, рядовой Валерий Сериков, рядовой Михаил Ефремов, сержант Максим Ивченко, рядовой Михаил Зайцев, старший лейтенант Евгений Мазин, лейтенант Вадим Кривинчук, проинформировала администрация Камышина в своем Telegram-канале.

О гибели Валерия Серикова и Михаила Зайцева ранее официально не сообщалось.

Валерий Сериков вырос в Красноармейском районе Волгограда. Там же он окончил среднюю школу № 75, а потом поступил на юридический факультет политехнического колледжа имени Вернадского. Он служил стрелком-гранатометчиком, ему был 21 год, сообщило 2 июня издание V1. 

Снайперу Михаилу Зайцеву было 20 лет, он уроженец Калача-на-Дону, сообщило издание "Блокнот-Волгоград" 24 мая.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 70 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список погибших на Украине уроженцев СКФО и ЮФО. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Пять жителей Кабардино-Балкарии погибли на Украине", "Три уроженца Дагестана погибли на Украине", "Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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