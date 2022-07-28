28 июля 2022, 20:26

Три уроженца Дагестана погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старшие сержанты Замир Рашидов и Агабек Рустамов и рядовой Алим Фейтуллаев погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Табасаранского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 188 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Магомедтагир Магомедов  из Карабудахкентского района стал 185-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший сержант Замир Рашидов из села Акка, рядовой Алим Фейтуллаев из села Рушуль и старший сержант Агабек Рустамов из села Ничрас погибли на Украине их родным переданы ордена Мужества, сообщила сегодня администрация Табасаранского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 188 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Глава Ингушетии сообщил о гибели трех росгвардейцев на Украине", "Четыре полицейских из Чечни погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине пулеметчика со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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