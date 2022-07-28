Погибший на Украине дагестанец похоронен в родном селе

28 июля 2022, 15:25

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Механик-водитель Магомедтагир Магомедов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Карабудахкентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 185 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Шамиль Абдулалиев из Дербента стал 184-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Сираги прошли похороны военнослужащего Магомедтагира Магомедова, погибшего на Украине, сообщила сегодня администрация Карабудахкентского района.

Магомедтагиру был 31 год, после срочной службы он подписал контракт и служил в мотострелковой бригаде механиком-водителем. У Магомедова остались жена и семимесячная дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 185 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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