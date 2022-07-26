26 июля 2022, 15:19

Глава Дербента сообщил о гибели двух земляков на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мирикерим Абасов и Шамиль Абдулалиев  погибли на Украине, их родным вручены ордена Мужества, сообщил глава Дербента. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 184 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Магомед Абдурахманов стал 182-м уроженцем Дагестана, чья гибель  на Украине официально подтверждена властями.

Мирикерим Абасов и Шамиль Абдулалиев погибли на Украине, глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов  вручил их родителям ордена Мужетв, говорится в сообщении в Telegram-канале главы Дербента от 25 июля. Другие подробности о погибших, в том числе род войск, звание, возраст, в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 184 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Уроженец Северной Осетии погиб на Украине", "Администрация Моздокского района сообщила о гибели офицера на Украине", "Ростовский десантник погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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