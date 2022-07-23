Памятный знак в честь Магомеда Абдурахманова, фото: прес-служба Миннац Дагестана.

23 июля 2022, 02:50

В Махачкале почтили память погибшего на Украине ефрейтора Абдурахманова

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На территории полка Росгвардии установили памятную табличку в память о ефрейторе Магомеде Абдурахманове. C начала военной операции на Украине он стал 182-м уроженцем Дагестана, чья гибель официально подтверждена властями.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Махач Кадиев и военнослужащий Артур Салихов погибли на Украине, сообщили 22 июля в администрации Кизилюрта и Дахадаевского района.

В специальном моторизованном полку Росгвардии в Махачкале почтили память погибшего военнослужащего воинской части Магомеда Абдурахманова, сообщила 22 июля пресс-служба министерства по национальной политике и делам религий Дагестана в релизе на сайте ведомства.

В мероприятии приняли участие министр по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов, врио командира махачкалинского соединения Росгвардии полковник Василий Липатов, родственники и сослуживцы погибшего.

Участники мероприятия установили именную табличку в память о погибшем в ходе специальной военной операции на Украине Магомеде Абдурахманове.

Дата, точное место и обстоятельства гибели Абдурахманова не сообщаются.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 182 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели двух военных из Дагестана на Украине", "Минобразования Дагестана обнародовало список учителей для командировки на Украину", "Власти сообщили о гибели восьми уроженцев Дагестана на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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