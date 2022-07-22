Власти сообщили о гибели двух военных из Дагестана на Украине

22 июля 2022, 17:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лейтенант Махач Кадиев и военнослужащий Артур Салихов погибли на Украине, сообщили сегодня администрации Кизилюрта и Дахадаевского района. C начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 181 уроженца Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что 20 июля стало известно о гибели на украине восьми уроженцев Дагестана, с начала военной операции власти подтвердили гибель 179 уроженцев республики.

Лейтенант Махач Кадиев погиб на Украине, сегодня состоялись его похороны сообщила администрация Кизилюрта. Кадиеву было 23 года. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, служил в Семеновском полку в Москве, а с начала военной операции на Украине был прикомандирован к другой воинской части в качестве заместителя командира роты, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале администрации Кизилюрта.

Центральной улице села Зубанчи Дахадаевского района присвоено имя военнослужащего Артура Салихова, погибшего на Украине, также в его память установлена мемориальная доска, сообщил сегодня информцентр Дахадаевского района. Других сведений о погибшем в сообщении не приводится.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 181 уроженца Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.